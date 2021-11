La Fed est loin derrière la courbe

La quatrième (ou cinquième) vague de la pandémie, qui a surpris en Europe et aux États-Unis, pourrait à nouveau créer des pressions inflationnistes, puisque les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui restent difficiles seraient exacerbés dans quelques mois.

L’inflation mensuelle américaine, qui n’avait pas franchi les 5 % au cours des 40 dernières années, a grimpé à 6,18 % en octobre 2021 ; la dernière fois qu’il a atteint ce niveau, c’était en 1973, déclenché par l’embargo pétrolier de l’OPEP, qui, retenez votre souffle, a fait passer le pétrole d’environ 4 $/b à un sommet de 13 $/b l’année suivante. De manière significative, même après la fin de l’embargo (en 1974), les prix du pétrole sont restés élevés et l’inflation a grimpé à plus de 11 %. La Fed, dirigée par Paul Volcker, a augmenté les taux d’intérêt jusqu’à 18 % pour « apprivoiser la bête », ramenant l’inflation en dessous de 6 %. Mais, juste au moment où l’économie américaine montrait des signes de reprise, un deuxième coup dur – la guerre Iran-Irak et l’embargo pétrolier iranien – a frappé le monde. L’inflation américaine a culminé à près de 14 % en 1980 et les prix du pétrole ont grimpé à près de 40 $ le baril avant de reculer. Le taux des Fed Funds américains a culminé à 20 %.

La leçon d’histoire est importante pour vous permettre (a) d’être aussi étonné que moi de voir les chiffres remarquables – le pétrole à 4 dollars ! – qui étaient normaux à l’époque, et (b) de réaliser que lorsque l’inflation commence à monter, il faut un effort énorme, et souvent des années, pour le faire tomber. À mon avis, trop d’analystes/experts et, en fait, les banquiers centraux sont encore beaucoup trop optimistes sur le fait que l’explosion actuelle de l’inflation est transitoire.

En plus du pétrole, qui, bien que stable, est assez élevé – près de 35% de plus que sa moyenne des 5 dernières années – il existe un grand nombre d’incertitudes qui ont fait grimper les prix à travers le monde. La première ligne est la litanie de problèmes de chaîne d’approvisionnement, avec une douleur particulière dans l’expédition, qui ont été précipités par le (s) verrouillage (s) au cours des dernières années.

Ensuite, il y a l’augmentation surprenante du nombre de personnes, certainement dans les marchés développés, qui se retirent du travail – le taux de participation de la main-d’œuvre américaine, bien qu’ayant augmenté depuis le plus bas de la pandémie, n’est toujours pas revenu à la « normale » ; en Europe et aux États-Unis, de nombreuses personnes quittent leur travail et optent pour une retraite anticipée—c’est si grave que les journalistes l’appellent le Big Quit. Dans la plupart des pays, il y a beaucoup plus d’offres d’emploi que de candidats à un emploi. Les salaires et les coûts de main-d’œuvre, qui étaient morts dans l’eau au cours des deux dernières décennies en raison de la Chine et de la technologie, augmentent fortement, ce qui représente peut-être une force imparable pour faire grimper les prix dans tous les domaines.

La quatrième (ou cinquième) vague de la pandémie, qui a surpris en Europe et aux États-Unis, pourrait à nouveau créer des pressions inflationnistes, puisque les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui restent difficiles seraient exacerbés dans quelques mois.

Une autre force inflationniste majeure et structurelle est le changement de politique de la Chine, de la croissance à tout prix – le « prix de la Chine », qui était l’une des principales forces à maintenir l’inflation sous contrôle – à l’amélioration du niveau de vie au niveau national. En conséquence, les salaires et donc les coûts augmentent en Chine depuis quelques années déjà, et la poursuite d’une forte croissance économique continuera d’aspirer les matières premières, ce qui maintiendra les prix mondiaux à un niveau élevé, voire en hausse. Les coûts des carburants restent obstinément élevés, en partie à cause d’un manque d’investissements et de la reconnaissance que le nouveau monde vert nécessitera/peut nécessiter des quantités moindres de combustibles fossiles. Encore une fois, les prix des aliments dans différentes parties du monde augmentent en raison du changement climatique.

Et, enfin, bien sûr – bien qu’il n’y ait pas de final – les océans gargantuesques d’argent qui clapotent sur les marchés ne montrent aucun signe de ralentissement. La Fed a fait des bruits nerveux, mais elle a juste commencé à bricoler sur les bords, en espérant qu’elle n’ait pas à vraiment pousser les choses plus haut. Le bol à punch est encore assez plein même si la fête – à en juger par les prix des actifs exorbitants, en particulier dans l’espace privé et non coté – dure depuis longtemps et semble encore devenir plus bruyante de jour en jour.

Il y a maintenant, bien sûr, beaucoup de gens qui s’inquiètent. En plus de toutes les preuves « dures », ils se rendent compte que puisque peu de gens se souviennent activement d’une inflation sérieusement élevée, il ne faudrait pas trop de temps pour créer une véritable peur, qui pourrait alors être autoréalisatrice. L’inflation étant inférieure à 4 % depuis 1992, un taux d’inflation de même 8 % pourrait effrayer les marchés, et 8 % n’est pas très loin de 6,18 %.

La vraie préoccupation est que, avec la Fed déjà derrière la courbe, les taux d’intérêt devront probablement augmenter plus haut et rester élevés plus longtemps que prévu. En août de cette année, j’ai écrit : « … j’ai l’impression que les marchés attendent le début de Taper II et craindraient probablement que la Fed prenne du retard si elle était retardée au-delà de la fin de l’année, auquel cas nous pourrions voir les actions tomber du lit. Cela peut expliquer le chaos auquel nous assistons actuellement.

Le marché des changes, bien sûr, a intériorisé ce point de vue, impliquant un dollar plus fort, il y a quelque temps. L’euro et le yen ont perdu plus de 4 % depuis juillet de cette année ; en effet, les deux monnaies sont encore plus basses [EUR 7.5%; JPY 11%] par rapport au début de cette année. Bien qu’il puisse y avoir une certaine correction ici, il semble qu’un dollar plus fort sera la saveur (au moins) du début de 2022.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial

www.mecklai.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.