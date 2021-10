La Fed lance un examen du dollar numérique, la banque centrale de Hong Kong publie un livre blanc sur la CBDC de détail

CBDC

La Fed lance une revue du dollar numérique cette semaine, la banque centrale de Hong Kong publie un livre blanc technique sur la CBDC de détail

Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, s’est dit préoccupé par les pièces stables qui sont “étroitement liées à la monnaie de la banque centrale”, car elles pourraient avoir “un certain impact sur le système financier”.

La Réserve fédérale américaine prévoit de lancer un examen des avantages et des risques potentiels de l’émission d’un dollar numérique, selon un rapport publié lundi par le Wall Street Journal.

La semaine dernière, s’exprimant virtuellement lors du Forum de la BCE sur les banques centrales, le président de la Fed américaine, Jerome Powell, a reconnu qu’il ne fallait pas attendre trop longtemps car “il y a un sentiment d’urgence” dans les monnaies numériques.

Lors du même forum, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré qu’il était essentiel de faire la différence entre les cryptos, les pièces stables et les CBDC.

À propos des pièces stables, a déclaré Kuroda, ce sont “de l’argent émis par des banques privées, mais étroitement lié à la monnaie de la banque centrale afin que la valeur soit stable”.

Alors que “les pièces stables pourraient avoir un impact sur le système financier”, a déclaré Kuroda en ce qui concerne la crypto-monnaie, il ne pense pas que “cela aura un impact sérieux sur notre système monétaire”.

S’exprimant lors du forum, Powell a convenu avec son collègue japonais que les pièces stables pourraient représenter une certaine menace pour le système hérité.

“Les pièces stables peuvent être très populaires, et elles existent principalement en dehors du périmètre réglementaire”, a-t-il déclaré, ajoutant que les pièces stables ne relevant pas de la réglementation, les gouvernements doivent faire attention “car ce sont de l’argent public et ils ressemblent trop à des dépôts bancaires . “

« e-HKD : une perspective technique »

Pendant ce temps, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié lundi un livre blanc technique sur la monnaie numérique des banques centrales de détail.

Intitulé « e-HKD : Une perspective technique », le rapport note qu’ils ont lancé une étude sur la perspective d’émettre une CBDC de détail à Hong Kong tout en poursuivant les efforts de collaboration avec d’autres banques centrales sur l’application transfrontalière de CBDC de gros.

Cette étude couvre à la fois des considérations techniques et politiques et vise à avoir son point de vue initial d’ici le milieu de l’année prochaine. Eddie Yue, directeur général de la HKMA, a déclaré :

« Le livre blanc marque la première étape de notre exploration technique pour l’e-HKD. Les connaissances acquises grâce à cette recherche, ainsi que l’expérience que nous avons acquise d’autres projets CBDC, aideraient à éclairer la réflexion et les délibérations sur la conception technique de l’e-HKD.

Le livre blanc parle d’une architecture technique qui comprend un « arrangement révolutionnaire de préservation de la confidentialité » qui permet la traçabilité des transactions d’une manière respectueuse de la confidentialité.

HKMA travaille avec le Hong Kong Center du BIS Innovation Hub pour cette CBDC de vente au détail.

L’institution bancaire centrale de Hong Kong souhaite obtenir des commentaires sur le document de recherche et a déclaré qu’elle contacterait les universités et l’industrie concernant les problèmes liés à la confidentialité, à l’interopérabilité, aux performances et à l’évolutivité, à la cybersécurité, à la conformité, à la robustesse et à la résilience opérationnelles et à la technologie. capacités fonctionnelles activées.

