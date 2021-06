La Fed n’est pas pressée de faire quoi que ce soit, actuellement à un niveau décroissant de « parler-de-parler-de »

Actualités Bitcoin

La Réserve fédérale n’est pas pressée de faire quoi que ce soit, actuellement à un niveau décroissant

Les responsables de la banque centrale prévoient deux augmentations des taux d’intérêt d’ici la fin de 2023, mais le président a déclaré prendre ces prévisions “avec un gros grain de sel”. Pour l’instant, les estimations d’inflation sont augmentées à 3,4% en 2021 tandis que 120 milliards de dollars par mois continueront d’être imprimés.

Le marché de la cryptographie reste modéré avec le marché boursier après que la Réserve fédérale a largué la bombe d’un changement majeur de politique monétaire.

L’or a fini par tomber sous les 1 800 $ l’once, en baisse de 6,3 % ce mois-ci. Pendant ce temps, le dollar américain s’est redressé à près de 91,85, un niveau observé pour la dernière fois à la mi-avril alors qu’il baissait.

Réaction du marché à court terme à la déclaration de la Fed, heure de publication (cercle rouge). S&P500 = Bleu

Après être tombé à 38 000 $ mercredi, nous sommes de retour aujourd’hui autour de 39 500 $, cependant, le marché Bitcoin maintient son action latérale et n’a pas encore donné d’indication claire si le marché haussier est intact ou s’il est terminé.

La Fed, cependant, a commencé à accélérer son rythme prévu de resserrement de sa politique dans un contexte d’inquiétudes accrues pour l’inflation et d’optimisme quant au marché du travail.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a édulcoré leur décision, rejetant l’intrigue à points qui est «très belliciste», sans vraiment parler de réduction, plutôt que de parler.

“L’économie a clairement progressé”, a déclaré Powell après une réunion de deux jours du Federal Open Market Committee. “Vous pouvez considérer cette réunion comme une réunion de discussion si vous le souhaitez”, a-t-il déclaré, se référant à la discussion sur la réduction des achats.

Ainsi, les responsables entameraient une discussion sur la réduction des achats d’obligations pour soutenir les marchés financiers et l’économie, mais cela ne se produit pas dans l’immédiat.

La Fed a également publié des prévisions, un graphique en points des attentes des membres individuels, montrant qu’ils anticipent deux augmentations des taux d’intérêt d’ici la fin de 2023. La banque centrale avait une fourchette cible pour la politique de référence inchangée à zéro à 0,25% depuis mars 2020 et a maintenu le 120 milliards de rythme d’achats mensuels d’obligations.

Les projections trimestrielles ont montré que 13 des 18 responsables étaient en faveur d’au moins une augmentation des taux d’ici la fin de 2023 contre sept en mars et 11 responsables ont vu au moins deux hausses d’ici là.

“Les points doivent être pris avec un gros grain de sel”, a déclaré Powell, se référant aux prévisions de taux d’intérêt. Il a averti que les discussions sur l’augmentation des taux seraient “très prématurées”.

La Fed a également amélioré ses estimations d’inflation pour les trois prochaines années. Les responsables voient les pressions sur les prix augmenter de 3,4% en 2021 contre une projection de 2,4% en mars. Les prévisions 2022 et 2023 ont toutes deux augmenté de 0,1% à 2,1% et 2,2% respectivement.

“Alors que la réouverture se poursuit, les changements de la demande peuvent être importants et rapides, et les goulots d’étranglement, les difficultés d’embauche et d’autres contraintes pourraient continuer à limiter la rapidité avec laquelle l’offre peut s’ajuster – ce qui augmente la possibilité que l’inflation se révèle plus élevée et plus persistante que nous attendre.”

Le président de la Fed a également déclaré qu’il était “confiant que nous étions sur la voie d’un marché du travail très solide”.

Bien qu’ils soient préoccupés par les dernières données sur l’inflation, les responsables de la Fed « ne semblent pas pressés de faire quoi que ce soit », a écrit Mati Greenspan dans son bulletin quotidien Quantum Economics. En outre, ils impriment toujours environ 120 milliards de dollars par mois en assouplissement quantitatif.

Même si les marchés obligataires ont fait quelques petits mouvements, “pour l’instant, les marchés restent remplis de liquidités dans un avenir prévisible”.

