La Fed osera-t-elle parler de tapering ? 10z viral

La Fed osera-t-elle parler de tapering ?

Lorsque les responsables de la Réserve fédérale se réuniront mardi pour leur dernière réunion de politique monétaire de deux jours, la question de savoir si la banque centrale devrait commencer à parler d’une réduction de son programme d’achat d’obligations mensuel de 120 milliards de dollars sera à l’ordre du jour.

Depuis que la banque centrale américaine s’est réunie pour la dernière fois fin avril, plusieurs hauts responsables de la Fed, dont le vice-président Richard Clarida, ont ouvert la porte plus largement à une discussion sur la possibilité de ralentir éventuellement le rythme de ces achats, notamment les bons du Trésor américain et les prêts hypothécaires des agences. -titres adossés.

Les commentaires récents correspondent à ceux référencés dans le dernier procès-verbal de la réunion de la Fed, qui indiquait qu’« un certain nombre de participants » pensaient qu’il pourrait être « approprié à un moment donné lors des prochaines réunions » de commencer à réfléchir à ces plans si les progrès se poursuivaient vers les objectifs de la banque centrale d’une reprise plus inclusive après la pandémie.

Des données économiques récentes appuient cette chronologie. Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent rapidement, avec des gains de 5% en glissement annuel en mai révélés dans le rapport IPC de jeudi dernier – la plus forte augmentation en près de 13 ans. De plus, les chiffres de l’emploi du mois dernier, bien que plus faibles que prévu, montraient toujours des signes d’amélioration du marché du travail.

La plupart des investisseurs s’attendent toujours à ce que la Fed ne commence à se réduire qu’au début de 2022, avec des indications sur l’approche exacte fournies plus en détail vers septembre de cette année au plus tard. Goldman Sachs prédit qu’une annonce plus formelle aura lieu en décembre, avec des augmentations de taux d’intérêt qui ne seront prévues qu’au début de 2024.

“La Fed signale qu’elle va commencer à en parler”, a déclaré Alicia Levine, stratège en chef chez BNY Mellon Investment Management. « Ils adoucissent le marché pour s’attendre à [something] cet été.” Colby Smith

Les risques d’inflation augmentent-ils pour le Royaume-Uni ?

Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté à un taux annuel de moins de 1% pendant la majeure partie de la pandémie en raison de la faible demande de biens et services et de la faible pression sur les salaires.

Cependant, avec le récent assouplissement des restrictions de Covid-19 libérant la demande refoulée des consommateurs, le chiffre global de l’inflation du pays a doublé en avril par rapport au mois précédent.

Lorsque les données de base sur l’inflation des prix à la consommation pour mai seront publiées mercredi, certains analystes s’attendent à un bond encore plus important, prédisant que la croissance annuelle de l’IPC passera à l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre.

Robert Wood, économiste en chef britannique à la Bank of America, a déclaré qu’une telle poussée de l’inflation aggraverait le caractère belliciste de la BoE. Il a également prévu de nouvelles hausses plus tard cette année, car les augmentations des prix des produits de base ont continué d’augmenter les coûts de l’énergie et des aliments.

Une pression supplémentaire sur les prix viendrait des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des coûts de transport plus élevés qui font augmenter les coûts des intrants.

“Les risques à la hausse pour nos prévisions d’inflation augmentent sous tous les angles”, a déclaré Paul Dales, économiste en chef britannique chez Capital Economics, qui s’attendait à ce que les niveaux des prix à la consommation culminent à 2,6% en novembre.

“La réouverture pourrait entraîner une hausse des prix dans les pubs et les restaurants plus rapide que prévu”, a ajouté Dales, tandis que les pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs, tels que la construction et l’hôtellerie, commençaient également à faire augmenter les salaires et les prix.

Cependant, les deux analystes s’attendent à ce que la tension accrue sur les prix soit temporaire.

“Une fois que la hausse des prix des matières premières se sera répercutée sur les prix à la consommation, l’inflation retombera”, a déclaré Wood, prévoyant que l’inflation britannique reviendrait en dessous de l’objectif de la BoE à la fin de 2022.

La BoJ maintiendra-t-elle sa politique de taux ?

La reprise économique du Japon a divergé de l’Europe et des États-Unis cette année alors qu’il lutte avec sa campagne de vaccination contre le Covid et que les grandes villes comme Tokyo continuent d’être partiellement enfermées dans des états d’urgence en raison de la pandémie.

Bien que les prix de gros du pays aient augmenté à leur rythme annuel le plus rapide en 13 ans jeudi dernier en raison de la flambée des prix des produits de base, le Japon a par ailleurs fait face à un manque de pressions sur les prix par rapport aux États-Unis.

Cela signifie que lorsque la Banque du Japon conclura sa réunion de deux jours vendredi, les analystes estiment qu’elle ne modifiera pas la politique monétaire.

“Je ne m’attends à aucun changement de politique”, a déclaré Harumi Taguchi, économiste principal chez IHS Markit à Tokyo. “Ils ont augmenté la flexibilité en mars et je m’attends à ce qu’ils continuent à surveiller cela.”

Après un examen de sa politique, la banque centrale du Japon a annulé en mars son engagement d’acheter en moyenne 6 milliards de yens (54,8 milliards de dollars) par an en actions, et le rythme de ses achats de fonds négociés en bourse a fortement chuté en avril et mai. Ces mesures ont signalé un abandon des mesures de relance monétaire agressives au profit de ce que la BoJ a qualifié de politique plus « durable ».

“Le Japon est l’un des rares pays dont les prix de l’immobilier n’ont pas augmenté, et comme le loyer est une composante majeure de l’indice des prix à la consommation, il est peu probable qu’il y ait beaucoup d’inflation à venir”, a déclaré John Vail, stratège mondial en chef chez Nikko Asset Management. à Tokyo.

“Les taux d’intérêt peuvent rester extrêmement bas, ce qui maintient le yen sur une tendance faible”, a ajouté Vail. Robin Harding

