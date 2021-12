La Fed peut-elle surmonter son erreur de politique transitoire ?

La Fed doit maintenant expliquer publiquement pourquoi elle s’est trompée dans son appel d’inflation et doit réduire ses achats mensuels d’actifs plus rapidement

Cela a pris beaucoup trop de temps, mais les principaux responsables de la Réserve fédérale américaine ont finalement reconnu que pendant des mois, ils avaient mal décrit une poussée inflationniste qui s’est avérée plus importante et plus persistante qu’ils ne l’avaient initialement prévu. Cette reconnaissance est sans aucun doute la bienvenue, surtout compte tenu de la forte probabilité que l’inflation reste inconfortablement élevée au cours des prochains mois.

Le défi maintenant, non seulement pour la Fed mais aussi plus largement pour les États-Unis et d’autres grandes économies du monde, est de naviguer sur un terrain politique dans lequel la communication et la mise en œuvre ont été rendues considérablement plus complexes par une interprétation fondamentalement erronée de l’inflation comme » transitoire. » Cette caractérisation initiale de l’inflation plus tôt cette année était compréhensible.

De mars à mai, en particulier, de forts effets de base étaient à l’œuvre, car l’inflation de l’année précédente avait été supprimée par le verrouillage de l’économie mondiale en réponse au Covid-19. En outre, les décideurs espéraient que les marchés résoudraient rapidement le décalage initial entre une demande robuste et une offre en retard alors que l’économie continuait de s’ouvrir après les restrictions initiales en raison de Covid-19. À l’été de cette année, il était clair pour certains d’entre nous que de telles les facteurs transitoires s’accompagnaient certainement de problèmes à plus long terme.

Les entreprises détaillaient la nature persistante des perturbations dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les pénuries de main-d’œuvre se multipliaient, ajoutant aux facteurs de poussée des coûts de l’inflation. Peu d’entreprises, voire aucune, s’attendaient à ce que ces deux problèmes soient résolus dans un proche avenir – et elles l’ont dit sans équivoque dans un appel de bénéfices après l’autre. Mais, plutôt que de revoir son appel initial d’inflation à la lumière des données, la Réserve fédérale doublé.

Transitoire est passé de quelques mois à quelques trimestres, certains commentateurs et responsables adoptant même les concepts de «transitoire prolongé», «transitoire persistant» et «transitoire continu». Dans le processus, ils ont perdu de vue l’analyse d’un phénomène transitoire. Quelque chose de transitoire est largement considéré comme temporaire et rapidement réversible. Ainsi, les agents économiques, qu’il s’agisse de consommateurs, de producteurs ou de salariés, ne voient aucune raison de modifier leur comportement. Au lieu de cela, ils « examinent » le phénomène. en octobre et 4,1 % pour l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, l’indicateur préféré de la Réserve fédérale).

Pourtant, conformément aux pièges comportementaux classiques, la Réserve fédérale est restée attachée à un concept transitoire, son président, Jerome Powell, insistant à nouveau la dernière semaine de novembre sur le fait que « l’inflation baissera considérablement au cours de l’année prochaine ». la Réserve fédérale n’a pas les outils pour débloquer les chaînes d’approvisionnement ou augmenter la participation au marché du travail.

Mais si la Fed avait maintenu encore plus longtemps cet état d’esprit d’inflation transitoire, elle risquait de déclencher un autre puissant moteur de futures augmentations des prix, celui des anticipations d’inflation non ancrées. Et même si cela ne signifierait pas un retour aux taux d’inflation à deux chiffres des années 1970, cela entraînerait la persistance de taux d’inflation nettement supérieurs à ce pour quoi l’économie et les marchés financiers sont câblés en toute sécurité. Plus tard, la Réserve fédérale réagira correctement. aux évolutions inflationnistes, plus il est probable qu’en étant contraint de freiner fortement sa politique, elle finira par être la principale cause du schéma d’inflation transitoire sur lequel elle avait malheureusement misé une partie de sa crédibilité.

Mais en donnant raison de cette manière, la Réserve fédérale risquerait une récession intérieure dommageable, une volatilité des marchés et des retombées déstabilisatrices pour l’économie mondiale. Un tel schéma est sans aucun doute familier aux historiens de l’économie. Prise derrière la courbe d’inflation, la Réserve fédérale s’efforce de resserrer brutalement sa politique monétaire, frappant durement la demande et tirant le tapis des entreprises qui cherchent à augmenter les prix et à les maintenir à un niveau élevé. De nombreux travailleurs perdent leur emploi, privant la main-d’œuvre de son pouvoir de négociation. Et les marchés traversent des épisodes d’illiquidité déstabilisante, risquant des retombées négatives sur une économie déjà en difficulté.

Ce scénario de risque est particulièrement inquiétant pour les segments les plus vulnérables de la population. Ayant déjà dû faire face à des prix plus élevés qui affectent une grande partie de leurs budgets hebdomadaires, ils seraient également confrontés au risque de chômage et à la perte de revenus qui l’accompagne. Outre les dommages inutiles au bien-être économique, il y aurait également des effets sociopolitiques et institutionnels négatifs. Il est donc encourageant de constater que, le tout dernier jour de novembre, Powell a fait un brusque revirement de l’inflation et a déclaré qu’il était temps de » retirer » la caractérisation transitoire. La Réserve fédérale doit maintenant suivre en faisant deux choses rapidement.

Premièrement, dans le cadre d’un effort urgent pour regagner la crédibilité qui est essentielle à ses orientations politiques prospectives et à son indépendance opérationnelle, il devrait expliquer publiquement pourquoi il s’est trompé dans son évaluation de l’inflation et ce qui est fait pour éviter des dérapages similaires à l’avenir. Deuxièmement, il doit aller beaucoup plus vite dans la réduction de ses achats mensuels d’actifs. Le fait de lever le pied sur un accélérateur de politique de relance qui est encore essentiellement en mode « pédale au métal » contribuera à atténuer le risque que la Fed doive appuyer de manière désordonnée sur les freins de la politique à la mi-2022.

Président du Queens’ College de l’Université de Cambridge et professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie

