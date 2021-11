La Fed pourrait mettre fin à l’inflation, mais les experts disent que Wall Street la détesterait

La décision de la Réserve fédérale de réduire ses achats mensuels d’obligations dans un contexte d’inflation croissante a contribué à une flambée des prix, profitant aux milliardaires et aux entreprises tout en nuisant aux Américains à faible revenu, ont déclaré plusieurs experts à la Daily Caller News Foundation.

Mettre fin à l’inflation représenterait un risque énorme pour Wall Street et les marchés financiers, a déclaré au DCNF Gregory Daco, économiste en chef des États-Unis chez Oxford Economics.

Alors que les prix continuent de grimper, les entreprises américaines en bénéficieront à court terme tandis que les personnes à faible revenu seront frappées par l’inflation, a déclaré Stephen Moore, ancien conseiller économique de l’ancien président Donald Trump, au DCNF.

« Les milliardaires ne se soucient pas de l’inflation, mais les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par an en sont martelés », a déclaré Moore.

Les actions américaines ont bondi mardi après un solide rapport sur les dépenses de consommation, le S&P 500 augmentant de 0,4% à 47000,90 selon le Wall Street Journal. Le S&P 500, un indice coté en bourse regroupant les 500 principales sociétés, est en hausse de 25 % d’une année sur l’autre, les sociétés ayant bénéficié de la politique monétaire laxiste de la banque centrale.

« Ces facteurs ont vraiment créé des difficultés pour les Américains de la classe ouvrière, car chaque fois qu’ils vont au magasin, ils paient plus cher », a déclaré Moore au DCNF.

« Alors que le consommateur moyen a été critiqué par l’augmentation du coût de la vie plus rapide que la croissance des salaires réels au cours des derniers mois, ceux qui ont investi de l’argent en bourse s’en sont très bien sortis », a déclaré Joel Griffith, chercheur à la Heritage Foundation. le DCNF.

Impact sur le marché boursier

« Un resserrement défavorable des conditions financières en réponse à un resserrement plus rapide et plus tôt que prévu de la Fed représente un risque pour les cours des actions », a déclaré Daco.

Il y a trop d’économistes pour compter qui disent que des milliards de nouvelles dépenses ne feront qu’augmenter encore l’inflation. Ces PsakiBombs sont plus que comiques à ce stade. https://t.co/QfTf3EcNpL – Joe Concha (@JoeConchaTV) 15 novembre 2021

L’inflation croissante réduit finalement le montant de chaque chèque de paie, a expliqué Moore.

« Ce que l’inflation fait, c’est qu’elle réduit la valeur de votre chèque de paie et de l’argent que vous avez dans votre portefeuille et votre compte d’épargne et appauvrit les gens », a déclaré Moore. L’inflation, explique Moore, est simplement une forme d’impôt régressif, car elle a un impact sur les plus bas revenus.

En outre, les marchés financiers ont bénéficié de la flambée des prix, qui a permis une augmentation importante des prix des actifs, a déclaré au DCNF Chris Markowski, fondateur de Markowski Investments.

L’inflation croissante a permis aux entreprises d’augmenter les prix, entraînant finalement le bénéfice global, a rapporté le Wall Street Journal. Près des deux tiers des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse ont déclaré des bénéfices plus élevés que l’année précédente, et 100 de ces sociétés ont vu leurs marges bénéficiaires augmenter de 50 % par rapport aux chiffres de 2019, selon les données obtenues par le WSJ.

Walmart a annoncé mardi des ventes plus élevées que prévu au troisième trimestre de 2021 après que la société a augmenté ses prix alors que les acheteurs entraient dans la saison des vacances, a rapporté la Daily Caller News Foundation.

Home Depot a enregistré une augmentation de 9,8 % de ses ventes, la société ayant bénéficié de la hausse des prix et de la forte demande des consommateurs. Le solide rapport sur les bénéfices a fait grimper les actions de Home Depot de plus de 6% mardi, a rapporté CNBC.

Pourquoi ne pas mettre fin entièrement aux achats d’actifs ?

Si la Fed devait mettre fin à ses achats d’actifs, cela aurait un impact positif sur l’économie car elle commencerait à faire baisser les prix, a déclaré Moore au DCNF.

La Fed n’a pas mis fin à ses achats car elle craint que cela ne choque les marchés financiers, a déclaré au DCNF Thomas Hogan, chercheur principal à l’American Institute for Economic Research.

« La Fed craint que la fin des achats ne soit une décision trop importante à un moment donné », a déclaré Hogan. « Le montant d’obligations qu’ils ont acheté a été tel que tout échange qu’ils craignent aurait un impact négatif sur les marchés financiers. »

La flambée des prix est en partie le résultat de la politique monétaire laxiste de la Réserve fédérale, a déclaré Griffith au DCNF.

« Il ne fait aucun doute que la Fed contribue à l’inflation que nous avons », a déclaré Griffith. « C’est vraiment troublant de voir la Fed refuser d’assumer la responsabilité de ses actes. »

Au lieu de cela, la Fed a rejeté la responsabilité de la hausse des prix sur les problèmes de réouverture et de chaîne d’approvisionnement, a déclaré Griffith au DCNF.

L’inflation a progressé à son rythme le plus rapide en 30 ans, augmentant de 0,9 % en octobre et de 6,2 % en glissement annuel. De plus, la confiance des consommateurs a également chuté à son plus bas niveau en 10 ans en novembre, la confiance des consommateurs du Michigan atteignant 66,8 contre 72,5 en octobre.

