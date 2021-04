Actualités Bitcoin

La Fed promet de maintenir une politique monétaire souple; Taux d’intérêt proche de zéro et inflation supérieure à 2%

Le ton accommodant de la Fed pousse l’USD à la baisse, qui a chuté tout au long de ce mois, tandis que l’environnement de risque est bon pour les actions et le bitcoin.

“L’économie commence à progresser avec un réel élan”, a déclaré mercredi aux journalistes Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, après que la banque centrale a maintenu les taux d’intérêt proches de zéro et maintenu les achats d’obligations à 120 milliards de dollars par mois.

Powell a répété que ce n’était pas le moment de discuter de la réduction de l’achat d’actifs. «Quand le moment viendra pour nous d’en parler, nous le ferons. Mais ce n’est pas le moment, »a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les inquiétudes concernant l’inflation en raison du soutien agressif de la Fed, Powell a déclaré que si les prix devraient augmenter dans un contexte de forte demande, il est juste,

«Un épisode d’augmentation ponctuelle des prix lors de la réouverture de l’économie n’est pas la même chose que, et n’est pas susceptible de conduire à une inflation toujours plus élevée d’une année à l’autre.»

La banque centrale souhaite maintenir l’inflation au-dessus de la cible de 2% et ce n’est que lorsqu’elle devait passer «de manière persistante et matériellement au-dessus de 2%» qui menace de faire passer l’inflation à plus long terme sensiblement au-dessus de 2% que la Fed utilisera ses outils pour amener cela revient à exiger des niveaux cohérents, a-t-il déclaré.

«Les marchés ont du mal à digérer cela.» «La Fed dit: ‘Je vous entends. L’inflation va être supérieure à 2% pendant un certain temps, mais j’essaie de vous dire que nous n’allons rien y faire. »

Michael Gapen Chief US Economist chez Barclays Plc

Le président Joe Biden, quant à lui, est sur le point de dévoiler un plan de 1,8 billion de dollars après qu’une proposition d’infrastructure de 2,25 billions de dollars et le plan de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars aient été promulgués le mois dernier. Cette fois pour élargir les possibilités d’éducation et de garde d’enfants.

«J’ai retenu qu’aucune discussion préliminaire sur un changement de politique n’était imminente.» «Il a défendu vigoureusement le point de vue de la Fed sur l’inflation et l’emploi. Ils sont très satisfaits du parcours dans lequel ils se trouvent et ne le changeront probablement pas de sitôt. »

Carl Tannenbaum Economiste en chef chez Northern Trust à Chicago

Comment se sent le marché…

Cela ouvre la porte à la poursuite d’un environnement à risque, ce qui signifie que les investisseurs sont prêts à investir dans des investissements à plus haut risque comme le Bitcoin et les actions, a écrit Deutsche Bank dans un rapport publié cette semaine.

Le S&P 500 a atteint un niveau record, en partie soutenu par le même ton accommodant de la Fed et en partie par le rapport en cours sur les bénéfices technologiques. Cependant, la promesse de maintenir la politique monétaire lâche ne se révèle pas bonne pour le dollar.

L’indice USD a baissé tout au long de ce mois et est actuellement proche de 90,6, tandis que l’or se situe toujours autour de 1 780 $ l’once.

Quant au Bitcoin, il oscille autour de 54k $, ce qui donne aux altcoins une chance parfaite de courir plus haut.

Au milieu de cela, la Maison Blanche a publié une série d’augmentations d’impôts dans son “The American Families Plan”, selon lequel le taux d’imposition sur le revenu des particuliers est porté de 37% à 39,6% pour tout le revenu imposable au nord d’environ 550 000 $ pour les particuliers et environ 650 000 $ pour les couples mariés.

Le taux le plus élevé de gain fiscal individuel sur les gains en capital à long terme et les dividendes passerait de 23,4% à 43,4%.

Il propose également de donner à l’IRS le pouvoir de réglementer les préparateurs d’impôts payés. Ils recevraient un rapport annuel sur l’argent déposé et retiré de chaque compte bancaire en Amérique.

