LA FED SE RÉVEILLE, SE RÉVEILLE .

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Cet article est, d’une certaine manière, presque trop beau pour être vrai, et il est symptomatique de ce qui ne va pas depuis un certain temps, depuis, disons, la fondation de la Réserve fédérale au milieu de la nuit lors d’une attente du Congrès. fermeture avec à peine le quorum en vue. C’était peut-être le premier « Moment Pelosi » de l’histoire américaine, lorsque nous « devons voter et l’adopter pour savoir ce qu’il contient ». Mais cet article, partagé par NS, est un véritable bouchon, non seulement pour ce qu’il rapporte, mais aussi pour la façon dont il le rapporte.

Qu’est-ce que je veux en venir ?

Eh bien, préparez-vous. Il semble que la banque centrale privée américaine, la Réserve fédérale, se « réveille » :

L’éveil des banques régionales de la Fed met en péril l’indépendance de la banque centrale

Le résultat ici est que trois banques régionales de la Fed, celles d’Atlanta, de Boston et de Minneapolis sont (surprise surprise) à la tête d’un mouvement pour amener la banque centrale à se réveiller et à réaliser ce qui suit:

Les banques de la Réserve fédérale d’Atlanta, de Boston et de Minneapolis ont récemment consacré des ressources à la politique sociale, reflétant la tendance politique des fonctionnaires qui ne sont ni élus ni confirmés par le Sénat. … Les trois banques ont récemment été le fer de lance d’une série à laquelle ont participé les 12 banques régionales, centrée sur la conviction que «le racisme est à la base de l’inégalité dans notre société». La série «Racisme et économie» a mis en évidence un certain nombre de sujets, notamment le racisme structurel dans le logement, l’éducation et les marchés du travail. Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, qui est le premier président de la Black Fed, a déclaré lundi à Axios que s’il devenait président de la Fed, il orienterait la banque centrale vers l’inclusivité économique et l’équité. Plus tôt cette année, il a déclaré qu’il y avait “certainement des mérites” aux réparations et a qualifié les modifications des lois de vote en Géorgie de “troublantes”. Cela est venu après l’année dernière, il a publié une lettre intitulée “Un impératif moral et économique pour mettre fin au racisme”. La Fed de Minneapolis, quant à elle, a renouvelé dans son rapport annuel 2020 son engagement à démanteler le racisme systémique. De plus, un rapport publié par la Fed de Boston en décembre 2020 a déclaré que les décès de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres étaient le résultat des « racines racistes de ce pays ».

Et puis il y a cette citation de la branche d’Atlanta en réponse au sénateur américain Pat Toomey, (R-PA), qui accuse la Fed de « devenir politique » et d’outrepasser fondamentalement son mandat :

«Nous avons reçu la demande du bureau du sénateur Toomey, et nous sommes impatients de discuter avec lui de la façon dont une meilleure compréhension des inégalités raciales aide la Réserve fédérale à atteindre son mandat d’emploi maximal et à garantir que les gains économiques sont largement ressentis dans toute la population, quelle que soit la race, », a déclaré à FOX Business un porte-parole de la Fed d’Atlanta.

L’esprit s’emballe.

C’est ahurissant, d’abord, parce que l’idée que la Fed veille à ce que les gains économiques soient « largement ressentis dans l’ensemble de la population, quelle que soit la race », est risible. On pourrait raisonnablement affirmer que les actions de la Fed ont soit créé, causé ou exacerbé plusieurs crises financières et économiques depuis sa fondation. Les banques centrales sont conçues, avant tout, pour profiter à la classe financière riche et à toute personne désireuse de travailler avec elles et de respecter leurs règles. Nous autres sommes des « déplorables » et des mangeurs inutiles. Et il est révélateur que le sénateur Toomey semble jouer le jeu à l’envers, en légitimant l’existence de l’institution, remettant uniquement en cause sa politique actuelle. Le problème, sénateur Toomey, est que chaque banque centrale dépasse toujours son mandat et manipule la politique, généralement dans les coulisses. Et cette vision des choses ne prend même pas en considération mes propres spéculations sur les systèmes financiers cachés, les marchés obligataires cachés et le rôle implicite de la Fed dans ceux-ci. Elle ne prend même pas non plus en considération ce petit épisode raconté par l’ancien président de la Reichsbank Hjalmar Schacht, qui a raconté le petit épisode de la Fed de NY n’ayant pu trouver l’or allemand lors de sa visite dans les années 1920.

Je pourrais continuer encore et encore, mais je pense que vous comprenez : Swampington DC est irrémédiablement corrompu, et en affaires pour lui-même, pas pour le peuple, et au cœur de cette corruption se trouve la Fed.

Alors, que font-ils vraiment ?

Je soupçonne que la première consiste à masquer leur propre rôle dans cette disparité économique et le déclin de la classe moyenne en la détournant vers la race, ou plus précisément, vers le «racisme systémique». Leurs politiques ont vidé la classe moyenne américaine, noire, blanche ou à pois violets. Mieux vaut alors créer une autre tempête dans la théière en détournant l’attention (et la responsabilité) de la race plutôt que d’une classe financière rapace et irresponsable. La déviation vers le « racisme systémique » signifie donc, dans ce contexte, seulement ceci : (1) le processus de son éradication ne finira jamais, et donc (2) leur propre pouvoir est perpétuellement assuré, une nouvelle nomenclatura se cachant à l’intérieur et derrière, la Narodnabank (la Banque populaire), conduisant dans leurs limousines et vivant dans leurs datchas (confisquées). Dans ce contexte, il convient de rappeler que la classe financière américaine a toujours été amoureuse des socialismes d’une sorte ou d’une autre. Rappelons seulement son rôle dans le financement des trois grands socialismes du début du XXe siècle: Lénine, Roosevelt et Hitler.

