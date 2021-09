La Fed s’engage à «faire tout ce que nous pouvons» pour soutenir l’économie, le Trésor exhorte à relever le plafond de la dette

Jerome Powell a promis de fournir un soutien « aussi longtemps qu’il le faudra pour achever la reprise », tandis que Janet Yellen affirme que ne pas augmenter le plafond de la dette signifie que le premier défaut des États-Unis sur leur dette aurait des conséquences « dévastatrices ».

Il ne se passe pas grand-chose sur le marché de la cryptographie, en ce qui concerne l’action des prix, car Bitcoin se débat autour de 42 000 $, Ether à environ 2 900 $ et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie oscille à 2 000 milliards de dollars.

La dernière action modérée des prix a été en réponse à la chute des actions de Wall Street et aux actions technologiques qui ont frappé durement alors que les rendements des bons du Trésor augmentaient. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a grimpé à 1,54%.

Tout comme les rendements, le dollar américain a bondi pour atteindre un nouveau sommet de 93,89 en 2021, vu pour la dernière fois début novembre.

Le S&P 500 a en fait connu sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée de 2% depuis mai. Pendant ce temps, la plus forte baisse d’un jour du Nasdaq depuis mars s’est élevée à 2,8%.

L’or a atteint 1 745 $ l’once aujourd’hui, contre 1 728 $ hier, mais il est en baisse depuis le début du mois alors qu’il était à 1 833 $.

Les marchés ont réagi lorsque la secrétaire au Trésor Janet Yellen a exhorté le Congrès mardi à relever le plafond de la dette afin que le gouvernement américain puisse continuer à fonctionner. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également approuvé le relèvement du plafond de la dette.

Cette semaine, deux responsables bellicistes de la Fed ont également annoncé leur retraite. Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré qu’il prendrait sa retraite le 8 octobre, citant la “distraction” de la controverse entourant ses investissements. Le chef de la Fed de Boston, Eric Rosengren, quant à lui, prend sa retraite ce jeudi en raison d’un problème de santé.

« L’Amérique ferait défaut pour la première fois dans l’histoire »

Powell et Yellen ont témoigné mardi devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines.

Yellen a averti les législateurs dans une lettre disant que le gouvernement serait à court de liquidités d’ici la mi-octobre à moins que le Congrès n’augmente la limite d’emprunt. Elle a déclaré qu’un défaut de paiement de la dette fédérale pourrait compromettre la confiance dans le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale et retarder les paiements du gouvernement sur lesquels de grands groupes d’Américains comptent.

« Il est impératif que le Congrès aborde la limite de la dette », a déclaré Yellen dans son témoignage. “Sinon”, le Trésor devrait épuiser ses mesures extraordinaires d’ici le 18 octobre, et il se retrouverait alors avec des ressources très limitées qui s’épuiseraient rapidement.

« L’Amérique ferait défaut pour la première fois dans l’histoire. La confiance totale et le crédit des États-Unis seraient compromis, et notre pays serait probablement confronté à une crise financière et à une récession économique en conséquence. »

Selon elle, le relèvement du plafond de la dette est “nécessaire pour éviter un événement catastrophique pour notre économie”, et rappelle qu’il a déjà été relevé 78 fois depuis 1960.

D’accord avec Yellen, Powell a déclaré aux législateurs que le défaut des États-Unis sur leur dette aurait des conséquences « dévastatrices ».

“Je pense qu’il est essentiel de relever le plafond de la dette à temps pour éviter les défauts de paiement de toute nature, et les effets potentiels pourraient être graves.”

« Récupération complète » est l’objectif

L’audience a également eu lieu à un moment où l’économie américaine ralentit et où l’inflation et les pénuries de main-d’œuvre persistent. La confiance des consommateurs américains a également atteint un creux de sept mois, selon les données publiées par le Conference Board.

Yellen a qualifié la reprise de “fragile, mais rapide” dans son témoignage tandis que Powell a déclaré que “des risques pour les perspectives subsistent” avec la trajectoire de l’économie en fonction de l’évolution du virus.

Le chef de la Fed a en outre noté que les États-Unis étaient encore loin de l’objectif du marché du travail avec la peur persistante du virus et les nouvelles sur les soins, entre autres facteurs liés à une pandémie “pesant sur la croissance de l’emploi”.

En tant que tels, Powell et Yellen ont tous deux déclaré que le gouvernement ne pouvait pas réduire ses dépenses maintenant, car la reprise économique américaine était soutenue en grande partie par la politique budgétaire qui a permis d’éviter une pire récession.

“Un rebond comme celui-ci n’était jamais gagné d’avance”, a déclaré Yellen, ajoutant: “En fait, la reprise américaine est plus forte que celle d’autres pays riches”, les choix politiques du Congrès au cours des 18 derniers mois étant un facteur clé de surperformance. . En tant que tel,

“L’augmentation de la limite d’endettement nous permet de payer les factures qui ont été engagées en raison de ces actes et d’autres du Congrès.”

Pendant ce temps, Powell a déclaré que la Fed s’est engagée à fournir un soutien continu à l’économie américaine pour atteindre les objectifs d’emploi maximum, de stabilité des prix et d’un système financier américain stable.

« À la Fed, nous ferons tout notre possible pour soutenir l’économie aussi longtemps qu’il le faudra pour achever la reprise. »

Powell et Yellen devraient tous deux témoigner jeudi devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants.

Bitcoin BTC$ 42 234,05+0,25% Ethereum ETH$ 2 927,54-0,11% Attache USDT$ 1-0.03%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.