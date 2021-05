La Fed va de l’avant avec son plan de dollar numérique; Commencer par publier un article sur la CBDC

CBDC

La Réserve fédérale va de l’avant avec son plan de dollar numérique; Commencer par publier un article sur la CBDC

Parlant du potentiel des stablecoins à améliorer le système de paiement, le président Jerome Powell a déclaré qu’ils «comportaient également des risques potentiels» pour ses utilisateurs et le système financier dans son ensemble.

La Réserve fédérale pourrait être relativement lente dans sa planification du dollar numérique, mais elle fait sûrement des pas dans cette direction.

La dernière initiative concerne la planification de la banque centrale de publier un article cet été sur la «possibilité d’émettre» la monnaie numérique de la banque centrale.

Le président Jerome Powell a déclaré que la Fed avait «soigneusement suivi et adapté» ces innovations. Powell a déclaré dans un message vidéo accompagnant l’annonce,

«Le fonctionnement efficace de notre économie exige que les gens aient confiance non seulement dans le dollar, mais aussi dans les réseaux de paiement, les banques et autres prestataires de services de paiement qui permettent à l’argent de circuler au quotidien.» «Notre objectif est d’assurer un système de paiement sûr et efficace qui offre de larges avantages aux ménages et aux entreprises américains tout en favorisant l’innovation.»

La demande de dollars numériques n’a jamais été aussi élevée https://t.co/6wqCQqi9xg – Joe McCann ◎ (@joemccann) 20 mai 2021

La Fed explore les avantages et les risques potentiels des CBDC sous différents angles depuis plusieurs années, a déclaré Powell, ajoutant que l’accent est mis sur la manière dont une CBDC pourrait améliorer le système de paiement intérieur et qu’elle sert de complément, et non de le remplacement de la monnaie et des formes numériques actuelles du dollar par le secteur privé.

Powell a réitéré à plusieurs reprises qu’au lieu de suivre d’autres, comme la Chine qui mène la course à la CBDC, ils seraient prudents, donnant à faire les choses correctement au lieu de prendre rapidement plus d’importance.

Selon David Treat, leader de la pratique de la blockchain pour Accenture, qui dirige une initiative de recherche public-privé sur les CBDC, il faudra environ quatre à cinq ans pour bien faire les choses.

Powell a fait référence à la popularité croissante des cryptos comme Bitcoin mais a soutenu qu’ils restaient des mécanismes de paiement inefficaces.

En ce qui concerne les pièces stables, elles ont le potentiel d’améliorer l’efficacité des paiements, d’accélérer les flux de règlement et de réduire les coûts pour l’utilisateur final, mais elles «comportent également des risques potentiels pour ces utilisateurs et le système financier dans son ensemble», lit-on dans la transcription.

Selon lui, ces avancées technologiques offrent de nouvelles possibilités aux banques centrales ou à une CBDC destinée à un usage public.

«Nous nous engageons à la Réserve fédérale à entendre un large éventail de voix sur cette question importante avant de prendre toute décision sur l’opportunité et la manière d’aller de l’avant avec la CBDC américaine, en tenant compte des risques et opportunités plus larges qu’elle pourrait offrir», a déclaré Powell . «Le document représente le début de ce qui sera un processus réfléchi et délibératif.»

