La Fed vous soutient, alors achetez des actions d’hypercroissance

in

Quel intéressant semaine sur les marchés, hein ?

Les choses ont commencé moche. Lundi, les actions ont plongé. Mardi, ils ont tenté de rebondir, mais ont échoué. Mercredi, ils ont rebondi – et les gros gains ont continué à affluer jusqu’à la fin de la semaine.

Source : Shutterstock

Source : Shutterstock

Pourquoi toute cette volatilité ? La Fed.

Pour faire court, le marché repose aujourd’hui sur une liquidité infinie, qui est un sous-produit de la politique monétaire hyper-accommodante de la Fed, dont une grande partie a été instituée début 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19.

Mais une grande partie des impacts économiques négatifs de Covid s’estompent maintenant, on craint donc que la Fed ne resserre cette politique monétaire hyper-accommodante – quelque chose qui, si elle est faite trop rapidement et trop agressivement, pourrait déclencher un krach boursier .

Si la Fed devait le faire, elle annoncerait de telles actions après l’une de ses réunions régulières de 2 jours. Eh bien, cette semaine – mardi et mercredi – la Fed a eu l’une de ces réunions.

Avant cette réunion, les actions ont connu des difficultés, craignant que la Fed n’annonce mercredi après-midi qu’elle allait resserrer sa politique monétaire, ce qui provoquerait un krach boursier.

Ensuite, la Fed est sortie mercredi et a déclaré ils n’allaient pas bouger. Les actions ont éclaté en réponse et n’ont cessé de se redresser depuis.

Ne fais pas d’erreur. C’est tout ce qui compte sur les marchés en ce moment.

La Réserve fédérale et ses membres votants sont les maîtres de l’univers financier. Cela a toujours été vrai. Ils dictent la politique qui contrôle le flux d’argent dans l’économie.

Mais leur contrôle sur l’économie et les marchés américains s’est considérablement accru au cours des dernières années.

Tout a vraiment commencé pendant la crise financière de 2008, lorsque l’économie américaine avait besoin de fonds supplémentaires pour se sauver d’un effondrement aux proportions sans précédent. La Fed a été en mesure de fournir ce financement.

Depuis lors, ils n’ont cessé de fournir ce financement, et les entreprises, les travailleurs, les investisseurs et les marchés américains sont devenus dépendants de ce financement supplémentaire de la Fed. Tirez le tapis dessus – et boum, vous pourriez avoir ce gros accident que nous avons évité il y a 13 ans.

Beaucoup d’ours utilisent cette logique comme justification pour rester baissiers sur les actions. Mais ce n’est pas la bonne façon de voir les choses. En réalité, c’est super haussier.

Adoptez les actions d’hypercroissance

C’est parce que la Fed comprend également que l’économie et le marché américains dépendent d’eux pour maintenir une politique monétaire souple, ils vont donc maintenir une politique monétaire très accommodante dans un avenir prévisible, voire pour toujours.

En d’autres termes, les gens, la Fed vous soutient.

Qu’est-ce que ça veut dire? Vous pouvez investir en toute confiance. Les maîtres de l’univers financier sont derrière vous. Ils veulent pousser les marchés plus haut.

Les investisseurs commencent à s’en rendre compte après que la Fed n’a pas modifié sa politique monétaire la semaine dernière. C’est pourquoi ils s’entassent sur les marchés main dans la main.

Vous devriez faire la même chose.

Mais investir peut être une chose effrayante pour les gens – et dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites.

C’est pourquoi nous sommes ici.

Nous gérons un conseil en investissement exclusif appelé Investisseur innovant qui se concentre entièrement sur l’investissement dans les technologies les plus innovantes au monde et les tendances qui changent le monde. Ce faisant, nous créons des portefeuilles qui vous permettent non seulement d’investir en toute confiance, mais également d’obtenir des rendements énormes dans les mégatendances d’investissement qui remodèlent nos vies.

Nous pensons sincèrement que nous rejoindre chez Innovation Investor pourrait être la meilleure décision financière que vous puissiez prendre – et que, avec la Fed derrière nous, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour nous rejoindre qu’en ce moment.

Alors… qu’est-ce que tu attends ?

Cliquez ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.