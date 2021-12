La Federal Trade Commission des États-Unis poursuit pour bloquer l’acquisition d’armes planifiée par Nvidia

La Federal Trade Commission des États-Unis a annoncé aujourd’hui avoir déposé une plainte pour empêcher Nvidia d’acquérir Arm dans le cadre d’un accord d’une valeur de 40 milliards de dollars.



Selon la FTC, l’accord donnerait à Nvidia, l’une des plus grandes sociétés de puces, le contrôle de la technologie informatique et des conceptions sur lesquelles les entreprises rivales s’appuient pour développer des puces concurrentes. La FTC estime qu’une acquisition étoufferait les « technologies innovantes de nouvelle génération ». L’entreprise combinée serait en mesure de « saper injustement » les concurrents de Nvidia.

« La FTC poursuit pour bloquer la plus grande fusion de puces semi-conductrices de l’histoire afin d’empêcher un conglomérat de puces d’étouffer le pipeline d’innovation pour les technologies de nouvelle génération », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. « Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés de puces concurrentiels et de pointe d’aujourd’hui. Cet accord proposé fausserait les incitations d’Arm sur les marchés des puces et permettrait à la société combinée de saper injustement les concurrents de Nvidia. Le procès de la FTC devrait envoyer un signal fort que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d’infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont des effets de grande envergure et dommageables sur les innovations futures. »

Le projet de Nvidia d’acquérir Arm auprès de SoftBank a été annoncé en septembre 2020. À l’époque, Nvidia avait déclaré qu’elle utiliserait l’acquisition d’Arm pour créer la « première société informatique au monde à l’ère de l’IA ». Nvidia s’est engagé à poursuivre le modèle de licence ouverte et la neutralité client d’Arm, mais cela n’a pas convaincu des entreprises comme Qualcomm, qui s’est opposée à l’accord.

Qualcomm a déclaré en février à la FTC, à la Commission européenne, à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés et à l’Administration d’État chinoise pour la réglementation des marchés qu’il était contre l’acquisition d’Arm par Nvidia. Qualcomm a déclaré que Nvidia pourrait devenir le gardien de la technologie d’Arm, ce qui pourrait empêcher d’autres fabricants de puces de l’utiliser.

Qualcomm a suggéré que la seule façon pour Nvidia de rentabiliser son acquisition serait de restreindre la technologie d’Arm. Arm licencie sa technologie de puce à plus de 500 entreprises, dont Apple, il y a donc de grandes inquiétudes concernant les changements potentiels de licence.

La FTC s’est rangée du côté de Qualcomm et estime que la fusion donnerait à Nvidia « la capacité et l’incitation » à utiliser le contrôle de la technologie Arm pour saper ses concurrents et réduire la concurrence. Selon le procès, une acquisition d’Arm par Nvidia pourrait avoir un impact sur les systèmes avancés d’assistance au conducteur, les DPU SmartNIC pour les serveurs de centre de données et les processeurs basés sur Arm pour les fournisseurs de services de cloud computing.

Une acquisition donnerait également à la société fusionnée « moins d’incitation à activer de nouvelles fonctionnalités ou innovations bénéfiques par ailleurs » si Nvidia décide que ces innovations nuiraient à Nvidia.