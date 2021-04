La Fédération allemande de football, “contre” le projet Superliga

19/04/2021 à 11:48 CEST

.

La Fédération allemande de football (DFB) a pris position lundi “clairement contre” l’initiative “égoïste” de douze clubs européens de créer une Super League, tandis que les équipes allemandes qui pourraient vouloir rejoindre restent silencieuses.

“La DFB est clairement contre le concept d’une Super League européenne”, commence le bref communiqué publié par la fédération sur son site Internet.

Selon l’institution, “dans le football, il doit toujours s’agir de performances sportives” et non des “intérêts économiques” égoïstes “de quelques clubs”.

Le système actuel, soutient la DFB, est «favorable» et repose sur des «promotions et rétrogradations», ainsi que sur la «qualification pour les concours correspondants» de caractère national et européen.

“Les intérêts économiques de quelques clubs ne doivent pas éliminer la solidarité actuelle du football”, indique le communiqué.

Selon la DFB, “chaque équipe doit décider de rester une partie de l’organisation de l’ensemble du football ou exclusivement de ses propres intérêts égoïstes en dehors de l’UEFA et de ses associations nationales de football respectives”

La fédération allemande se positionne «expressément après la déclaration conjointe de l’UEFA et des associations nationales d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne».

Parmi les douze équipes fondatrices de l’initiative Superliga, née avec l’ambition d’être “la meilleure compétition sportive au niveau des clubs au monde”, il n’y a pas d’Allemand.

Cependant, les promoteurs ont laissé la porte ouverte à trois autres sans nom, pour rejoindre l’initiative avant qu’elle ne commence. Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait s’agir d’une invitation à d’autres clubs, tels que le FC Bayern Munich ou le Borusia Dortmund.

Ces deux équipes allemandes, pour le moment, ne se sont pas positionnées sur la proposition.