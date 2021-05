La Fédération américaine des syndicats d’enseignants a influencé le CDC sur les directives d’apprentissage en personne ⋆ .

Le président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, s’adresse aux médias alors que la sénatrice de l’époque Kamala Harris (à droite) écoute à Detroit, Michigan, le 6 mai 2019 (Crédit: Rebecca Cook / .)

La Fédération américaine des enseignants a influencé les lignes directrices de février des Centers for Disease Control and Prevention sur la réouverture des écoles, selon des courriels rapportés samedi par le New York Post.

Au moins deux suggestions linguistiques faites par l’AFT ont été adoptées sous une forme ou une autre dans le texte final des directives du CDC, a constaté le Post. Les courriels ont été fournis au journal par Americans for Public Trust, un groupe de surveillance conservateur qui a obtenu les documents par le biais d’une demande en vertu du Freedom of Information Act.

Alors que le CDC se préparait à déclarer que toutes les écoles pourraient fournir un apprentissage en personne quel que soit le degré de propagation communautaire du coronavirus, la directrice principale de l’AFT pour les problèmes de santé, Kelly Trautner, a proposé d’ajouter un nouveau langage.

«En cas de forte transmission communautaire des résultats d’une nouvelle variante du SRAS-CoV-2, une nouvelle mise à jour de ces directives peut être nécessaire», indique la suggestion de Trautner. Le libellé a été ajouté dans le cadre des directives du CDC sur la réouverture.

L’AFT a également demandé des exemptions du travail en personne pour les enseignants et le personnel présentant un risque plus élevé de vulnérabilité au coronavirus, ainsi que pour le personnel dont un membre de la famille est à haut risque de COVID-19. Le libellé décrivant ces exemptions a été adopté dans le cadre des directives finales du CDC.

«Merci encore pour la riche discussion de vendredi sur les prochaines orientations du CDC et pour votre ouverture aux suggestions faites par notre président, Randi Weingarten, et l’AFT», a écrit Trautner dans un courriel du 1er février. «Nous avons pu examiner une copie du projet de document d’orientation au cours du week-end et avons pu fournir ce matin des commentaires initiaux à plusieurs membres du personnel sur les moyens possibles de renforcer le document.»

Cet e-mail a été transmis au directeur du CDC, le Dr Rachel Walensky, par la coordinatrice des tests de coronavirus de la Maison Blanche Carol Johnson.

Le CDC et l’AFT ont déclaré que les discussions entre les deux agences étaient routinières, dans des commentaires au Post.

«Naturellement, nous avons été en contact régulier avec les agences qui définissent les politiques qui affectent [school employees’] travail et vie, y compris le CDC », a déclaré la porte-parole de l’AFT, Oriana Korin, soulignant que le syndicat avait eu des conversations similaires avec l’administration Trump.

L’administration Biden a d’abord eu du mal à rouvrir les écoles pour un apprentissage complet en personne avant les vacances d’été. La réouverture a été confrontée à un important refus de la part de certains syndicats d’enseignants, le chef du syndicat des enseignants de Los Angeles affirmant en mars que le plan de réouverture de la Californie propageait le «racisme structurel», tandis qu’à Chicago, un accord de réouverture avait été conclu en février après des mois d’échecs de négociations entre la ville et le syndicat des enseignants.

Au 2 mai, 4% des districts scolaires américains organisaient des classes entièrement à distance, 47% détenant un apprentissage complet en personne. Pendant ce temps, 48% des districts appliquent un programme hybride d’apprentissage en personne et à distance, selon le Return to Learn Tracker de l’American Enterprise Institute.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.