La Fédération Catalane de Football active le programme de cardioprotection

21/04/2021 à 13:46 CEST

Sport.es

La Fédération Catalane de Football a signé un accord avec la Fondation Leo Messi , la Fondation CaixaBank “la Caixa”, CardioSOS et la Fondation FCF pour cardioprotéger l’ensemble du football catalan et du futsal. La campagne ‘Tots som un batec’ a la participation du footballeur Leo Messi , et permettra l’installation d’un défibrillateur dans tous les terrains de football et pavillons et terrains de futsal de Catalogne qui n’en ont pas encore. La campagne a un investissement de 200 000 euros pour cardioprotéger un total de 180 installations sportives.

Le programme de cardioprotection s’inscrit dans le cadre général «Tots som un equip», de promotion et de promotion du football amateur catalan et du futsal. La campagne concerne, entre autres axes, la promotion d’une pratique sportive sûre et saine, en tenant compte du fait que la santé des fédérés et fédérés est un enjeu prioritaire pour la FCF.

Pour cette raison, tous les clubs de football et de futsal catalans qui ne disposent pas d’équipements cardioprotecteurs peuvent bénéficier de l’accord pour avoir un défibrillateur dans leurs installations sportives, ainsi que pour organiser une formation à l’utilisation de l’AED pour ses membres. La campagne débute cette saison 2020-2021 et se poursuivra l’année suivante.

Toutes les informations sur la campagne sont disponibles sur le site nouvellement créé totssomunbatec.cat, où vous pouvez visionner les vidéos de la campagne, avec le footballeur Leo Messi en tant que protagoniste, et les étapes à suivre par les clubs intéressés à faire la demande du défibrillateur.