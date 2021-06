La Fédération catalane de football s’oppose à Subies pour détournement de fonds présumé

in

09/06/2021 à 23h00 CEST

La Fédération catalane de football (FCF) comparaîtra en tant qu’affaire civile dans la soi-disant « affaire Soule », où enquête sur l’ancien président de l’entité fédérative Andreu Subies (a occupé ce poste de 2011 à 2018) pour détournement de fonds présumé pendant les années où il en était responsable.

L’accord, prise lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de la FCF tenue le 28 mai, Il sera pris et élevé lors de la prochaine Assemblée générale, qui aura lieu le 30 juin à la Ciutat Esportiva de Blanes, pour approbation par les clubs de football catalans.

Comme SPORT l’a appris, on estime que le préjudice allégué au FCF est proche de quatre millions d’euros par le détournement de fonds pour les travaux et les réformes dans la maison d’Andreu Subies dans sa maison privée de Cambrils et aussi dans le restaurant tenu par sa femme, Clara Forcadà.

L’approbation de la comparution par les administrateurs de la FCF c’était à la majorité absolue lors du dernier conseil d’administration, à l’exception des votes contre les administrateurs Jordi Terés, Manel Duran, Toni Tanyà, Jordi Solé Oui Ricardo Pacheco. Pour sa part, l’ancien vice-président Juanjo Isern Il a négligé ses obligations en tant que gestionnaire, selon l’article 143.I du décret 58/2010 du 4 mai des entités sportives de Catalogne, en n’assistant pas à la réunion ou en votant, même s’il y était requis par un fax.

En plus de tout ce qui a été dit précédemment, et en parallèle, La FCF a également dénoncé les représentants légaux de plusieurs entreprises et personnes autour de l’ancien président Andreu Subies, pour avoir prétendument facturé des services jamais rendus. Parmi les personnes dénoncées figure José Domingo Valls, ancien conseiller juridique de la FCF.