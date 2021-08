La Fédération de Russie présente son dernier chasseur de cinquième génération

02/08/2021 à 11h29 CEST

Après une semaine de battage médiatique, La Russie a officiellement dévoilé son deuxième avion de chasse de cinquième génération. Le chasseur « Checkmate » est conçu pour affronter le F-35 Joint Strike Fighter, à la fois dans le ciel et sur le marché d’exportation. Cependant, le prix de vente de l’avion et le programme de développement rapide semblent trop beaux pour être vrais selon les médias américains.

Russie et United Aerospace Company, société faîtière qui regroupe les célèbres bureaux d’études Mikoyan-Guervich (MiG) et Sukhoi, a présenté l’avion de chasse au salon aéronautique MAKS-2021 à Moscou mardi en présence du président Vladimir Poutine pour inspecter personnellement l’avion.

L’avion de chasse présente un nez inhabituellement pointu et une entrée de moteur sous le cockpit. Le Checkmate dispose également d’un dispositif d’armement interne conçu pour préserver sa forme anti-radar et peut transporter à la fois de l’artillerie air-air et air-sol, y compris des missiles air-air à guidage infrarouge et radar, air-air missiles terrestres et antinavires Bombes guidées et non guidées et roquettes non guidées.