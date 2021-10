La Fédération des associations sportives électroniques de l’Inde et JetSynthesys lancent un tournoi de cricket esports

Le tournoi verra des qualifications dans chaque État, après quoi les vainqueurs des États participeront à des tournois nationaux menant à un tournoi national.

JetSynthesys, en association avec la Fédération indienne des associations sportives électroniques (FEAI), a annoncé un tournoi de cricket esports – Real Cricket Championship. Real Cricket est développé par la filiale de JetSynthesys ; Nautilus Mobile. La série mondiale et le tournoi de cricket électronique seront exploités par Jet Skyesports Gaming Pvt. Ltd.

Le tournoi verra des qualifications dans chaque État, après quoi les vainqueurs des États participeront à des tournois nationaux menant à un tournoi national. Ce tournoi se déroulera sous l’égide de la FEAI. « Le cricket jouit d’une grande popularité dans le pays et reste un objectif clé pour nous. C’est un sport célèbre qui est ancré dans l’ADN des Indiens. En fait, sa popularité et ses adeptes se reflètent dans la catégorie des jeux basés sur les compétences de cricket. Nous avons voulu très tôt réunir le cricket et le jeu avec l’aide de nos jeux comme Sachin Saga Cricket Champions et Real Cricket. C’est un plaisir de pouvoir accueillir et inaugurer le Real Cricket Championship pour les joueurs indiens d’esports avec FEAI ainsi que Nautilus et Skyesports », Rajan Navani, fondateur de JetSynthesys Pvt. Ltd. a déclaré lors du lancement.

« C’est notre effort de construire l’écosystème Esports avec plusieurs IP de tournois pour l’Inde et de créer un vivier de talents solide pour la scène mondiale. Nous sommes heureux de lancer ce tournoi avec JetSynthesys. Real Cricket est sur le point d’être la plus grande expérience de cricket en ligne couvrant toutes les zones géographiques en termes de participation et de talent. C’est un véritable témoignage de ce que nous, FEAI, aimerions réaliser pour l’esport en termes de format et de portée. Nous sommes impatients d’en faire collectivement un grand succès », a déclaré Vaibhav Dange, directeur fondateur de la FEAI.

« L’industrie du jeu vidéo en Inde a explosé, l’esport en tête de la croissance, et nous sommes extrêmement fiers d’accueillir le plus grand tournoi de cricket d’Inde. L’esport incarne la manifestation numérique du sport traditionnel tel que le cricket. Comme les sports traditionnels, l’esport nécessite également du temps pour s’entraîner et s’entraîner. En gardant cela à l’esprit, nous sommes heureux de reconnaître le talent des joueurs d’esports et de leur donner une plate-forme pour mettre en valeur leurs talents », a déclaré Anuj Mankar, vice-président senior – jeux chez JetSynthesys et architecte de Real Cricket.

