La Fédération espagnole de la musique réitère à Iceta que la réouverture de la musique live est “essentielle”

MADRID, 14 juil. (EUROPA PRESS) –

La Fédération espagnole de la musique (Es_Música) a « publiquement accueilli » le nouveau ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, en réitérant que la réouverture de la musique live est un “must”.

Dans un communiqué transmis à Europa Press, la Fédération a fait preuve d’une “totale volonté de travailler ensemble (avec le ministre) pour la reprise et l’avenir” de l’industrie musicale espagnole. « La musique est appelée à jouer un rôle décisif dans la stratégie européenne de relance, de transformation et de résilience », a rappelé.

Es_Música a préparé un plan sectoriel qui sera présenté au nouveau ministre lors de la première réunion, avec des mesures et des propositions pour relever les principaux défis et opportunités dans ce secteur, y compris la transposition de la directive droit d’auteur, les protocoles sanitaires de désescalade ou les mesures fiscales.

“Es_Música invite le nouveau ministre à engager un dialogue et une collaboration, à fournir des informations pratiques et des propositions à partir de la réalité du secteur de la musique”, ont-ils souligné, pour souligner plus tard que c’est “Il est essentiel d’avancer vers la réouverture en toute sécurité de la musique live. »

“Mais aussi améliorer le cadre réglementaire actuel et développer des mesures qui favorisent la compétitivité des créateurs, des professionnels et des entreprises qui composent le secteur de la musique en Espagne. Compte tenu de la nature et des caractéristiques du secteur, il est nécessaire que la musique ait des politiques spécifiques au sein du ministère, comme c’est déjà le cas pour le secteur du cinéma ou du théâtre et des arts de la scène.“, c’est fini.

Cette demande du secteur pour Iceta rejoint celle des promoteurs musicaux, qui attendent du futur ministre de la Culture et des Sports, “une personne cultivée avec une sensibilité à la musique“, beaucoup plus de compréhension et de proximité avec les enjeux de la musique live.

“Nous sommes conscients que le nouveau ministre est une personne cultivée avec une sensibilité pour la musique et c’est précisément pour cette raison que nous attendons beaucoup plus de compréhension et de proximité avec les défis de la musique live, en particulier avec le problème de la revente, des aides directes exceptionnelles au secteur ou la réduction de la TVA culturelle », Le président de l’Association des promoteurs musicaux, Albert Salmerón, l’a souligné dans des déclarations à Europa Press.