La Fédération espagnole nous aide à voir l’Européen d’Andoni Gago ce vendredi

Communiqué de presse

La Fédération espagnole de boxe et LaLigaSportsTV continuent de travailler pour offrir la meilleure boxe espagnole et lui donner la plus grande visibilité possible. Si desde 2017 esta plataforma ha emitido de modo permanente el principal deporte federativo de la FEBox, incluyendo varias ediciones de los Campeonatos de España de Boxeo Aficionado en las diferentes categorías, del Boxam Internacional o de la Copa Presidente y la Copa Iberdrola, ahora quiere dar un pas de plus.

Pour cela, l’entité fédérative diffusera plusieurs événements de boxe professionnelle via LaLigaSportsTV jusqu’au mois d’octobre. Si l’intérêt suscité chez les fans répond aux attentes des deux entités, ces émissions pourraient être prolongées jusqu’à l’été 2022.

De cette façon, la Fédération espagnole de boxe se tourne encore plus vers la recherche d’un plus grand impact médiatique pour notre sport, exportant le modèle tant apprécié dans le domaine des amateurs professionnels et permettant aux jeunes qui ont triomphé ces dernières années dans LaLigaSportsTV ils peuvent continuer à être protagonistes sur cette plate-forme, faisant maintenant leurs premiers pas sur le terrain loué.

Le projet accueillera tous les promoteurs espagnols qui le souhaitent et dont les événements répondent aux exigences minimales qui seront établies en temps voulu. En respectant un calendrier, il cherchera à offrir les meilleurs événements possibles organisés par ceux qui souhaitent participer au projet, ayant un intérêt particulier et logique pour les championnats espagnols de boxe professionnelle et pour les athlètes qui ont excellé ces dernières années dans le domaine amateur. via la plateforme liée à la Liga.

La première des diffusions aura lieu le vendredi 13 août prochain depuis Marbella. Le combat de fond sera celui avec Andoni Gago, champion d’Europe poids plume, qui défendra son titre face au Français et ancien champion de la catégorie poids coq, Karim Guerfi. De plus, le nombre maximum possible du reste des combats sera inclus.

«Pour beaucoup de nos athlètes, devenir professionnel est une évolution logique dans leur carrière, donc de la Fédération espagnole de boxe, nous voulons que les gens puissent continuer à les regarder boxer, comme ils l’ont fait jusqu’à présent grâce à nos efforts dans le domaine fédérateur. . LaLigaSportsTV a été une vitrine très importante pour la boxe et nous voulons qu’elle continue de l’être encore plus et, accessoirement, nous voulons collaborer avec des promoteurs qui organisent des événements dans tout le pays. C’est le moment de continuer à grandir tous ensemble “Sur le principe de l’accord, Felipe Martínez, président de la Fédération et celui qui met le plus d’efforts pour que tout se concrétise, a affirmé sur le principe de l’accord.