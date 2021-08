La Fédération et LaLigaSportsTV promeuvent la boxe professionnelle

La Fédération espagnole de boxe et LaLigaSportsTV étendent leur relation. Ces dernières années, la plateforme a diffusé les principaux tournois olympiques de boxe que l’organisation a réalisé (Boxam, Nationals, Alcobendas European…). Cette union est fructueuse et pour cette raison, ils ont voulu aller plus loin et ils le feront au sein de la boxe professionnelle. Ainsi, comme publié dans un communiqué de presse, au cours des prochains mois, “divers événements d’une importance particulière” seront diffusés. La limite pour le « test » est le mois d’octobre. SSi l’audience est positive, l’accord “pourrait être prolongé jusqu’à l’été 2022”.

Avec cette initiative, la Fédération espère encourager les promoteurs nationaux à faire des événements importants. De plus, ils préviennent dans la note que, comme prévu, aidera “à promouvoir des championnats importants, en particulier les championnats d’Espagne”. Le premier événement qu’ils diffuseront (gratuitement) dans le cadre de ce nouvel accord aura lieu la semaine prochaine. Le vendredi 13 août, MGZ organise un événement à Marbella qui culminera avec le titre européen des poids plume entre Andoni Gago et Karin Guerfi. Pour le moment, ni la Fédération ni LaLigaSportsTV n’ont annoncé plus de dates, bien qu’ils soulignent dans la déclaration que “lLa proposition est ouverte à tous les promoteurs espagnols qui le souhaitent et dont les événements répondent à une exigence minimales”. Ce n’est pas la première fois que la plateforme propose de la boxe professionnelle. LaLigaSportsTV a diffusé les derniers combats de Joana Pastrana, mais avec cet accord elle cherchera à lui donner une plus grande continuité sur sa grille.

“Pour beaucoup de nos athlètes, devenir professionnel est une évolution logique dans leur carrière, donc de la part de la Fédération, nous voulons que les gens puissent continuer à les regarder boxer, comme ils l’ont fait jusqu’à présent grâce à nos efforts dans la sphère fédérative.. LaLigaSportsTV a été une vitrine très importante pour la boxe et nous voulons qu’elle continue de l’être encore plus et, accessoirement, nous voulons collaborer avec des promoteurs qui organisent des événements dans tout le pays. Il est temps de continuer à grandir tous ensemble“, a déclaré Felipe Martínez, président de la Fédération espagnole de boxe, sur le principe de l’accord, dans le communiqué de presse susmentionné.