La Fédération française décline la demande du PSG et maintient un choc contre Lyon

13/11/2021 à 13:53 CET

La Fédération française de football (FFF) a décliné la demande du Paris Saint-Germain (PSG), qui demandait le report du match de Ligue féminine contre Lyon, et le choc le restera pour ce dimanche à 21H00 GMT), média français. rapporté ce samedi.

Le PSG avait allégué le manque de conditions psychologiques de l’équipe affectée par les circonstances mystérieuses de l’agression d’une de ses joueuses, Kheira Hamrahoui, et par l’arrestation puis la libération sans inculpation de sa collègue Aminata Diallo, dont on est venu à soupçonner qui orchestré cette attaque.

Le match, qui met face à face les deux candidats au titre, actuellement à égalité de points, se jouera au Groupama Stadium de Lyon.

L’équipe diffusera dans les prochaines heures la liste des convoqués dans laquelle il ne sera sûrement pas Diallo, qui ne s’est pas entraîné vendredi pour pouvoir se reposer, ni Hamrahoui, encore en convalescence des blessures de l’attentat du 4 novembre.

Le club parisien est plongé dans une crise depuis Diallo était en garde à vue pendant 36 heures entre mercredi et jeudi, soupçonné d’avoir conçu l’attentat contre Hamrahoui, avec l’intention de la blesser et de pouvoir avoir plus de minutes de jeu. Ils jouent tous les deux dans la même position de milieu de terrain offensif.

Cette nuit-là, après avoir laissé un autre collègue à la maison, Sakina Karchaoui, Diallo conduisait à Chatou (périphérie de Paris) pour déposer Hamraoui quand ils ont été agressés par des hommes cagoulés.

L’un d’eux a frappé cette dernière aux jambes avec une barre de fer et elle a dû être soignée à l’hôpital le même jour. Il est toujours du côté bas.

Cependant, avec la sortie de Diallo Sans charges, l’hypothèse de cette attaque bizarre s’essouffle.

Mourad Battikh, l’avocate du joueur, a insisté sur le fait que sa cliente n’a « rien à voir » avec cet événement et s’est demandé comment elle allait pouvoir reprendre sa carrière après le lynchage médiatique qu’elle a subi.