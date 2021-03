La Fédération galloise condamne les abus racistes en ligne du rabbin Matondo et Ben Cabango alors que la police lance une enquête

La police enquête sur les abus racistes en ligne visant le duo gallois Rabbi Matondo et Ben Cabango après la victoire 1-0 contre le Mexique samedi.

Stoke Loanee Matondo et le défenseur de Swansea Cabango ont tous deux reçu des messages ignobles sur les réseaux sociaux hier soir.

.

Matondo a publié une déclaration de colère sur Twitter

La Welsh Football Association a condamné les responsables et confirmé que la police du sud du Pays de Galles avait déjà ouvert une enquête.

Une déclaration de la FAW disait: «Le racisme et toutes les formes de comportement discriminatoire sont totalement inacceptables et la FAW le condamne complètement.

«La FAW est en dialogue avec la police du sud du Pays de Galles pour s’assurer que ce type de comportement odieux est signalé et fait l’objet d’une enquête.

«La FAW se joint à d’autres associations et clubs nationaux pour exhorter les plateformes de médias sociaux et les autorités de régulation à prendre des mesures plus fortes, plus efficaces et urgentes contre ce comportement désespéré.»

Pendant ce temps, Matondo a critiqué le géant des médias sociaux Instagram pour un manque d’action perçu pour mettre fin aux abus raciaux sur sa plate-forme.

Il a écrit sur Twitter: «Et cela continue… une autre semaine de @instagram ne faisant absolument rien contre les abus raciaux.

« Mon insta sera supprimé si je publie des extraits de mes jeux… #priorities »

Le couple gallois rejoint une liste croissante de joueurs noirs qui ont été victimes d’abus en ligne ces dernières semaines.

Le quartet de Manchester United Anthony Martial, Axel Tuanzebe, Marcus Rashford et Fred ont tous été pris pour cible, ce dernier affirmant que « nous ne pouvons pas nourrir cette culture » après avoir été victimes d’abus racistes le week-end dernier.

.

Cabango a également subi des abus en ligne

L’ancien attaquant français d’Arsenal, Thierry Henry, a qualifié le racisme sur les réseaux sociaux de « trop toxique pour être ignoré » et a désactivé tous ses comptes samedi à la suite des récentes instances sur la plateforme.

Plus tôt ce mois-ci, le chef des services de police du football britannique, le détective en chef Mark Roberts, a déclaré que la réponse des entreprises de médias sociaux en aidant la police à identifier les agresseurs avait été « déplorable ».

À l’époque, un porte-parole de Facebook, qui possède également Instagram, a déclaré que la société « continuerait à travailler avec la police et l’industrie au sens large pour s’attaquer collectivement à ce problème ».