La Fédération internationale des échecs lance son propre marché NFT

Les jetons non fongibles (NFT) sont devenus très populaires dans le secteur du sport, avec des équipes et des joueurs lançant des NFT pour stimuler l’engagement des fans. Le développement récent a été le lancement d’un marché NFT par la Fédération internationale des échecs (FIDE).

Pour lancer ce marché NFT, la FIDE collaborera avec Ton Labs, la société à l’origine du réseau Free TON.

La FIDE lance la Marketplace ChessNFT

ChessNFT sera un écosystème d’échecs NFT créé par la FIDE et Ton Labs. Avec ce lancement, la FIDE sera la première fédération sportive mondiale à lancer son propre marché NFT. La plateforme devrait être mise en ligne fin novembre.

La FIDE espère qu’à travers ce nouveau partenariat, elle accueillera une nouvelle démographie crypto d’une manière qui offre une utilité aux joueurs d’échecs et aux fans. Ceci sera réalisé grâce à la numérisation et à la ludification des matchs, en vendant des pièces d’art uniques à collectionner et liées aux échecs. Les fans peuvent acheter ces NFT via une monnaie fiduciaire ou une crypto-monnaie

Commentant le développement, le président de la FIDE Arkady Dvorkovich a noté que,

La FIDE s’est lancée dans un voyage de numérisation passionnant et ambitieux pour apporter de nouvelles expériences et opportunités aux passionnés d’échecs du monde entier. Nous sommes ravis de l’une des premières étapes d’un marché NFT complet, qui arrivera juste à temps pour le match de championnat du monde à Dubaï en novembre.

La FIDE s’associe au réseau Free TON

La FIDE a indiqué qu’elle utilisera le réseau Free TON, également connu sous le nom d’Everscale, pour ce marché en raison de son accès mondial. Les NFT utiliseront également une technologie améliorée appelée TrueNFT. Cette technologie fait partie des produits proposés par Everscale. Avec TrueNFT, les fichiers multimédias peuvent être stockés sur la blockchain, créant ainsi une commodité et une sécurité.

Le mois dernier, le champion du monde d’échecs en titre Magnus Carlsen a remporté un trophée NFT lors du Meltwater Champions Chess Tour. Une autre version de ce trophée a été vendue pour 6,88 jetons Ether.

ChessNFT rejoindra la grande liste des marchés NFT dans le secteur des crypto-monnaies. Opensea est actuellement le plus grand marché NFT en termes de volumes de transactions. D’autres sociétés de cryptographie notables telles que Coinbase et Binance travaillent également à la création de plates-formes NFT.

