“La Fédération internationale fait ce qu’elle veut”

02/08/2021 à 18:29 CEST

Lydie Valentin Elle n’a pas pu terminer sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo en raison de sa douleur, l’athlète espagnole a donc dû se retirer. Ce lundi il a participé à l’épreuve des 87 kg mais l’a affronté avec douleur et deux jours après l’infiltration.

Lydia Valentin a participé à la compétition des 87 kg avec des problèmes de hanche et quand l’occasion se présenta celle de Camponaraya savait le moment clair où se retirer. N’ayant pas pu terminer son test aux Jeux, il s’est adressé aux médias. « Déjà au départ, je sentais que mes jambes ne se reposaient pas et il m’était difficile de redescendre. Une fois que j’ai fait la première tentative, j’ai vu que cela pouvait être compliqué. J’ai essayé de me réchauffer à l’intérieur avant de sortir mais j’ai trouvé que j’avais mal et que ça n’allait pas s’améliorer. J’ai décidé de ne pas sortir après les deux dernières tentatives. Maintenant, je veux récupérer à cent pour cent, c’est ce qui m’intéresse le plus”, a-t-il commenté.

Lydia envisage de participer à Paris 2024, où les catégories seront réduites de sept à cinq : “Je l’ai dit à Alejandro Blanco lorsqu’il est venu me rendre visite. Maintenant, je l’ai plus clair que jamais. J’aurais aimé terminer ma carrière sportive aux Jeux et dans ma catégorie de poids et sans tout ce gâchis qui s’est produit cette année. Depuis 2017, j’avais fait un bon cycle, mais c’est pourquoi maintenant je veux prendre ma retraite avec un meilleur goût en bouche“.

Elle s’est aussi montrée très critique envers l’organisation qui l’avait fait participer à un poids qui n’était pas le sien : « La Fédération Internationale d’Haltérophilie fait ce qu’elle veut et n’est pas bonne pour l’athlète. le plus juste. Je veux aussi être aux Jeux comme je le suis, dans ma catégorie et faire de mon mieux. Maintenant, je me retrouve avec un sentiment très étrange. Devoir prendre du poids si vite car les règles ont changé deux mois avant de venir ici C’était un peu bizarre. Nous ne savions même pas quelle classification nous devions faire. J’ai été très perdu et ce n’est pas bon pour l’athlète non plus. Tout cela m’a donné des problèmes de santé, de toute évidence”.

“C’était plutôt bien cette fois au Japon. J’ai été heureux de voir les gens et l’excitation qui régnait dans la Villa, presque le même que dans les autres Jeux. À l’intérieur en particulier, l’extérieur peut ne pas être si visible. Moi, plus ou moins, je l’ai vécu de la même manière », a-t-il poursuivi. L’Espagnole a également tenu à remercier ses proches : « Merci de m’avoir suivi auprès des habitants de ma ville. Eux et les personnes les plus proches de moi savaient qu’ils ne verraient pas ma meilleure performance, mais je leur dis de me suivre car il y a encore Lydia Valentin depuis un moment“.

Enfin, Lydia a voulu parler de Laurel Hubbard, la première athlète transgenre aux Jeux Olympiques : “La vérité c’est que je n’ai aucun critère là-dessus. Je pense que c’est quelque chose de nouveau pour tout le monde, ça me surprend. Je ne sais pas si c’est juste, vraiment Mais je m’en fiche parce que je ne pense pas que ce soit une porte qui s’ouvre. Parfois, cela arrive, mais je ne pense pas que quiconque changerait de sexe pour une médaille olympique. ” “Elle, dès que ce mauvais verre passera, se concentrera à nouveau sur le but de Paris”, a-t-il conclu.