La Fédération rend hommage aux médaillés et à leurs familles

09.08.2021 à 19:44 CEST

.

La Fédération royale espagnole de football (RFEF), dirigée par son président, Luis Rubiales, a rendu hommage lundi aux médaillés d’argent des Jeux olympiques de Tokyo., avec un acte d’accueil qu’ils ont baptisé « undergraduate » d’une génération de joueurs qui étaient présents avec leurs familles.

L’auditorium Luis Aragonés de La Ciudad del Fútbol a accueilli une réunion émouvante des internationaux espagnols avec leurs familles après 40 jours d’absence. La bulle avant de voyager pour participer aux Jeux olympiques a rendu la compétition plus difficile pour un groupe de joueurs devenus une famille.

“Nous avons vécu des moments incroyables avec nos collègues. Cela a été merveilleux. J’espère que nous ne perdrons pas la relation et que le groupe WhatsApp que nous avons créé sera toujours maintenu pour que lorsque le football sera terminé, nous continuerons à nous réunir pour le dîner », a-t-il déclaré. Jésus Vallejo.

Il était l’un des capitaines qui ont pris la scène, avec Marco Asensio, Dani Ceballos et Mikel Merino.

L’entraîneur, Luis de la Fuente, a assuré : “J’ai eu le privilège de pouvoir diriger ces joueurs.”

“Depuis que je les ai rencontrés, j’ai vu la croissance qu’ils avaient, la possibilité de devenir de grands footballeurs comme ils le sont déjà. très fiers de ce qu’ils ont accompli », a-t-il déclaré avec l’émotion qui a ému une fin de cycle.

L’entraîneur a souligné au-dessus du football “le sentiment de groupe, de famille” qui a régné dans la concentration. “C’est un groupe irréductible qui ne cède jamais et surmonte l’adversité.” Et il a célébré l’atteinte des deux objectifs fixés pour les Jeux : « se battre pour l’or – nous ne l’avons pas caché et nous avons eu le courage de le dire en sachant le risque qu’il comportait – et de transmettre des valeurs ».

Le message de Luis de la Fuente était celui du triomphe car une médaille est toujours gagnée et non perdue. “Nous avons remporté une médaille d’argent. Nous n’avons rien perdu. Et le sentiment de fierté est dans la rue. Nous avons rendu beaucoup de gens heureux », a-t-il déclaré.

Les proches, invités par la RFEF, ont laissé des messages de remerciements dans une vidéo qui ouvrait l’événement pour l’accueil que méritaient les footballeurs après un long voyage de retour.

“Cela a été très enrichissant pour tout le monde”, a déclaré Asensio. “Le partage d’expériences a été formidable. Nous avons vécu de grands moments et certaines faiblesses nous ont rendus beaucoup plus forts. Les jeux ont eu la saveur épique qui magnifie ce que nous avons fait. Félicitations à tous. Nous avons été une grande famille”, a-t-il ajouté.

Cette fierté a été montrée par Mikel Merino, qui a rappelé les succès passés de l’équipe espagnole et a exprimé le désir de “donner une continuité à ce que les générations précédentes ont fait”. Pour cela, il a souligné comme clé “l’effort, la fierté et l’humilité” pour que “les succès continuent à venir et à faire grandir l’histoire du football espagnol”.

Pour Dani Ceballos, ce furent des Jeux difficiles après avoir été blessé lors de la première, contre l’Egypte. Il a assumé un autre rôle dans le groupe, incapable de jouer et c’est lui qui a appelé Rubiales pour lui demander de se rendre au Japon pour assister à la finale.

“Dans le discours que j’ai prononcé après avoir perdu la finale quand j’ai vu des coéquipiers brisés qui se sont battus 40 jours pour le but de l’or, face à un si grand vide, je leur ai dit d’être calme car cette génération va gagner des Coupes d’Europe et les Coupes du monde. C’est dommage de ne pas gagner l’or, mais je me retrouve avec le groupe humain et la camaraderie que je n’avais jamais vu dans un vestiaire », a-t-il avoué.