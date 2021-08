La Fédération Royale Espagnole de Football présente son Fan Token au BlockWorld Tour Motril Edition 2021

Pour Martin Mende

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) présentera les jetons de supporters de l’équipe nationale de football lors de l’événement Blockchain organisé par le Block World Tour à Motril, Grenade, les 2 et 3 septembre 2021.

La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) lance les fan tokens de l’équipe espagnole entre les mains de son sponsor Bitci. Avec cela, l’entité poursuit deux objectifs : « pouvoir se connecter avec les adeptes du Rouge du monde entier, tout en augmentant et en diversifiant la génération de revenus », explique Rubén Rivera, directeur marketing du Rfef, à Agencia . .

Le projet, qui a été lancé le 30 juillet 2021 via la bourse turque Bitci.com, a connu un succès retentissant, épuisant tous les Fan Token à vendre. Devant le succès de son premier lancement, la RFEF, toujours du côté de l’innovation et de la haute technologie, présentera son Fan Token et les nouveaux projets de NFT lors de l’événement Blockchain “BWT Motril Edition 2021” avec lequel elle entend poursuivre le succès obtenu .dans sa première diffusion.

Le Block World Tour est le plus ancien organisateur d’événements Blockchain en Espagne, qui affronte sa septième édition les 2 et 3 septembre à Motril. L’Auditorium Juan Carlos Garvayo est le cadre choisi pour le retour des événements en présentiel dans l’industrie de la Blockchain, avec les principales entreprises nationales et internationales exposant leurs projets, produits et innovations.

La RFEF a déjà participé au dernier événement BWT à Alicante, en 2019, où elle a présenté un logiciel de traçabilité des billets via la technologie Blockchain pour lutter contre la revente illégale de billets. Désormais, grâce à la même technologie, ils peuvent atteindre toute la masse d’adeptes que l’équipe espagnole a dans le monde entier.