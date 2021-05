La Fédération suédoise demande une audience pour la finale de la Ligue des champions

06/05/2021 à 18:40 CEST

Carla Puig

Le Barça a obtenu le laissez-passer pour la finale de la Ligue des champions dimanche dernier dans le Johan contre le PSG où, à aucun moment, les chants et les encouragements des fans culés ne manquaient. Tous, en principe, devront rester à Barcelone et suivre le match le plus important de l’équipe du Barça cette saison à la télévision. Et c’est ça, pour l’instant, le public à Göteborg n’est pas autorisé.

Les restrictions sanitaires en Suède n’autorisent qu’un maximum de huit personnes à entrer dans les stades, une règle qui changerait lundi prochain, le 17 mai, passant ainsi à 500 spectateurs. Le match entre Chelsea et le FC Barcelone se jouera le 16 mai à 21h00.. C’est-à-dire, seulement trois heures ils séparent la finale des fans.

Pour y remédier, l’Association suédoise de football (SVFF) a demandé à la ministre des Sports, Amanda Lind, et à l’Agence de la santé publique que 500 personnes soient autorisées à participer à la finale du stade Gamla Ullevi de la Ligue des champions féminine.

«Nous parlons de l’un des événements les plus importants du sport féminin mondial Et, bien sûr, il est triste qu’il ne soit pas possible de célébrer avec les stands bondés. Mais 500 téléspectateurs, c’est bien mieux que huit ”, a déclaré le président d’ASF dans un communiqué, Karl-Erik Nilsson. Il a également ajouté que “Étant donné qu’il ne reste que quelques heures avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, nous avons demandé à l’Agence de santé publique et au gouvernement une solution qui permette appliquer la nouvelle capacité de supporters dans le stade lors du match final “.

Le secrétaire général du SvFF, Håkan Sjöstrand, Il a été optimiste quant à la réponse du gouvernement et de l’autorité sanitaire du pays et assume la responsabilité de résoudre la situation. “La finale de la Ligue des champions c’est un événement unique, et avec l’ambition que nous avons de continuer à accueillir de grands événements internationaux, il est important de montrer que nous avons le soutien des décideurs“dit le secrétaire.