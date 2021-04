La femelle ‘Red’ commence sa concentration à Marbella

04/05/2021

Allumé à 16 h 56 CEST

.

La Équipe espagnole de football fémininIl a commencé sa concentration à Marbella (Malaga) lundi, où il disputera deux matches amicaux contre les équipes de Pays Bas et Mexique les 9 et 13 avril.

Les 24 internationaux convoqués par Jorge Vilda ils se sont rencontrés ce lundi à Marbella, où ils devraient terminer cet après-midi leur première séance d’entraînement en vue du match de ce vendredi (19h00) contre les actuels finalistes du monde et champions d’Europe.

Quatre jours plus tard, la première confrontation historique, à un niveau absolu, entre les équipes nationales de Espagne et Mexique Et c’est que dans la catégorie des moins de 17 ans, ils ont joué dans la finale de la Coupe du monde 2018, qui a été remportée par l’équipe espagnole dirigée par Toña Is.