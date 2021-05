La femme à la fenêtre a expliqué: ce qui s’est réellement passé et comment tout s’est terminé

Pourquoi Ethan a-t-il ciblé Anna?

C’était difficile, car même Ethan, un tueur en série en herbe joué par Fred Hechinger, a admis qu’il n’avait pas encore de modèle. Alors qu’Ethan s’adressait à Anna, il aimait regarder les choses mourir, et l’ancienne assistante de son père, Pamela Nazin, dont le meurtre avait incité le déménagement des Russell, n’était que le début. Mais plus que simplement vouloir tuer, Ethan a dit à Anna qu’il l’avait choisie dès qu’il avait entendu ce qui était arrivé à sa famille et l’affliction qu’elle avait subie par la suite. Il était en colère contre Anna et Katie pour la même raison – ne pas pouvoir prendre soin de leur famille.