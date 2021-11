La femme arrêtée pour avoir tué son frère à Valence libérée

15/11/2021 à 21:46 CET

Thérèse Dominguez

Le juge d’instruction numéro 5 de Llíria a décrété mise en liberté provisoire (avec charges) et sans caution par Carmen CV, la femme de 66 ans détenu vendredi dernier comment auteur présumé de la mort à l’arme blanche de son frère, Juan Ramón, 63 ans, dans le chalet familial, à l’Eliana, Valence, après avoir consulté le rapport de police et entendu la déclaration de la femme enquêtée, qui continue de nier son lien avec l’homicide. Des sources de la Cour supérieure de justice (TSJ) du CV ont fait état cet après-midi de la décision du juge, adoptée « selon les critères du ministère public », remarque-t-il, et ils ajoutent qu’elle a été imposée comme des mesures de précaution l’obligation de comparaître hebdomadairement devant le tribunal, le retrait du passeport et l’interdiction de quitter le territoire national.

La juge estime dans son ordonnance que « dans cet état initial de l’enquête il n’y a pas assez d’éléments incriminés contre les personnes arrêtées comment adopter une mesure aussi lourde que l’emprisonnement provisoire, surtout lorsqu’elles sont encore pendantes pour mener à bien différentes procédures d’enquête & rdquor ;.

La magistrate a retardé la décision jusqu’à ce que toutes les preuves soient disponibles, ce pour quoi elle a ordonné aux enquêteurs du groupe Homicide nouvelles courses dans la maison vérifier certaines contradictions entre la version du détenu et les conclusions de la police.

En outre, il a ordonné une reconstitution des dernières heures tant de la victime que du détenu, dont la commission judiciaire a été transférée, avec le juge d’instruction, au chalet de l’Eliana où se sont déroulés les faits, avec le présence du détenu, à vérifiez votre version sur place.

Comme Levante-EMV l’a annoncé en exclusivité, Carmen CV a été arrêtée vendredi matin, quelques heures après la découverte du corps sans vie de Juan Ramón, après avoir procédé à l’autopsie et recueilli des preuves incriminant par les spécialistes du groupe Homicide de la Garde civile de Valence.

Le corps sans vie de Juan Ramón Climent a été retrouvé vers 20 heures le jeudi 11 novembre dernier, tombé dans le salon de sa maison, au numéro 4 de la rue Rincón de Loix dans l’urbanisation Hendaya de l’Eliana. Le corps se trouvait dans la maison principale de la famille, et c’est Carmen CV qui s’est rendue chez son voisin, un policier local à Valence, pour demander ça aide parce que «quelque chose ne va pas avec mon frère & rdquor;. La femme enquêtée affirme qu’elle était dans sa maison, un deuxième bâtiment plus petit, dans la même parcelle, et qu’en entrant dans la maison principale, elle a vu son frère à terre et, comme elle ne répondait pas à ses appels, elle est partie en chercher de l’aide.

Lorsque l’agent était au téléphone avec le numéro d’urgence de la Generalitat de Valence, le 112, la femme lui a dit que quelqu’un avait poignardé l’homme. Les deux médecins légistes qui ont pratiqué l’autopsie le lendemain, vendredi, à l’Institut de médecine légale de Valence (IML) ont compté plus d’une vingtaine de coups de couteau sur le corps – à la tête, au dos et à la poitrine –, plusieurs d’entre eux mortels.

L’arme du crime présumée, un couteau de cuisine environ 18 centimètres de longueur, a été trouvé lavé dans l’évier de la maison.

Carmen CV avait déjà été emmenée chez elle samedi dernier, lors de la perquisition effectuée dans les deux maisons en présence de son avocat et de l’avocat de l’Administration de la Justice (LAJ) du tribunal d’instruction, au cours de laquelle elle a continué à nier son implication dans le violences mortelles de son frère et a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, que « des caméras de sécurité soient examinées » pour défendre son innocence.