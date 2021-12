La femme d’Adrian Newey raconte sa guérison « miraculeuse » après un accident de vélo

L’épouse d’Adrian Newey de Red Bull a révélé qu’il avait subi des fractures du crâne parmi d’autres blessures lors de son accident de vélo au cours de l’été.

Depuis qu’il a rejoint Red Bull en 2006, après avoir remporté le titre avec Williams et McLaren, Newey a été un élément clé du succès de Red Bull qui a suivi alors que l’équipe a remporté quatre titres de pilotes et de constructeurs à partir de 2010-13.

Red Bull est ensuite revenu au sommet du titre en 2021 alors que Max Verstappen a été sacré champion du monde dans une campagne qui pour Newey ne s’est pas déroulée sans obstacle majeur.

Au cours de l’été, Newey a été impliqué dans un accident de vélo en Croatie qui l’a laissé à l’hôpital et a dû être opéré. Il est revenu quelques courses dans la seconde moitié de la saison de Formule 1.

Newey a heureusement récupéré complètement pour retourner physiquement au travail chez Red Bull, après avoir travaillé à distance jusqu’à son retour dans le garage du Grand Prix de Turquie.

Joyeux 63e anniversaire, Adrian Newey ! ?? Le titre de Max était la 11e fois qu’un pilote remportait le championnat dans l’un de ses modèles… Pas un mauvais cadeau de début 🎁 #F1 pic.twitter.com/ZhszB4dK9Y – PlanetF1 (@Planet_F1) 26 décembre 2021

Célébrant son 63e anniversaire le 26 décembre, l’épouse de Newey, Amanda, a exprimé à quel point elle était reconnaissante de l’avoir avec elle, révélant l’étendue des blessures qu’il avait subies.

Dans un post sur Instagram, elle a écrit : « Août, j’ai failli perdre l’amour de ma vie après son accident de vélo.

« Plusieurs fractures du crâne – pour ensuite s’asseoir sur un mur de fosse virtuel du Dutch Grand [Prix] dans les dix jours suivant sa craniotomie [surgery where temporarily part of the skull is removed] affiche sa force et son dynamisme.

« Son rétablissement a été tout simplement miraculeux. »

Newey va maintenant travailler en profondeur sur le challenger Red Bull 2022, le premier conçu pour la refonte réglementaire majeure de la Formule 1 qui entrera en place dès la saison prochaine.

Newey a été décrit comme la « figure de proue » de leur poussée 2022 par Red Bull, bien que Newey lui-même ait déclaré auparavant qu’il n’était pas un fan des nouvelles règles, les trouvant trop restrictives, tout en prédisant des écarts plus importants dans le peloton.

La Formule 1 a l’objectif inverse, espérant que la réglementation fermera le peloton, encourageant des courses plus proches et plus de dépassements.

