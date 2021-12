La femme d’Alec Baldwin, Hilaria, dit qu’il a fait quelque chose d’incroyablement grossier alors qu’elle accouchait

Hilaria Baldwin révèle que son mari, Alec, était hilarant et impoli lorsqu’elle a donné naissance à l’un des enfants du couple. Sur son histoire Instagram, Hilaria partage que l’acteur lui a en fait dit de se calmer alors qu’elle était en plein travail pour accoucher de leur fils, Rafa. « Alec m’a fait taire pendant que j’étais en travail avec Rafa … Il était au téléphone ‘Chut ! Peux-tu garder le silence' », se souvient-elle, par Daily Mail. « Au moment où il l’a dit, il s’est rendu compte qu’il sonnait comme un – et il s’est recroquevillé. »

Elle a poursuivi dans la publication en disant que malgré l’explosion, elle « avait gardé le mariage » et qu’ils « avaient ensuite eu 522 bébés ». Le couple partage six enfants : les fils Rafael, 6 ans, Leonardo, 5 ans, Romeo, 3 ans, et Eduardo, 1 an, Lucia, 9 mois, et sa fille Carmen, 8 ans ; Alec est également le père du mannequin Ireland Baldwin, 26 ans. « Je le lui permets après avoir reçu la péridurale. Je vous épargnerai les détails de ma réaction pour le moment. Mais cela ne s’est plus jamais reproduit », a-t-elle ajouté dans son message.

L’instructeur de yoga a poursuivi, ajoutant qu’Alec « paye pour m’avoir fait taire le travail en nettoyant chaque bouteille de la maison ». « Je plaisante… Cela n’arrive jamais. Peut-être qu’il peut commencer maintenant. Je ne plaisante pas non plus : Alec, retrousse ces manches et prépare-toi à frotter avec style », a-t-elle plaisanté. Elle a suivi ses messages de maman avec une autre photo montrant son pompage de lait maternel tout en mangeant une salade. « Afin de fabriquer plus de bouteilles qu’Alec doit nettoyer », a-t-elle écrit, « Je fais plus de lait…

Le sujet est un changement plus léger dans la conversation entourant son mari ces derniers temps. La semaine dernière, la maman s’est tournée vers les réseaux sociaux, partageant qu’il souffrait du SSPT « pas à cause de ce qui vient de se passer récemment, mais il en souffre depuis très très très longtemps ». L’incident récent auquel elle fait référence est la fusillade de Rust, dans laquelle l’acteur a tiré avec une arme à feu sur le tournage du film, tuant accidentellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

« Je suis à un endroit où je suis fatigué de ne pas parler, et je veux arriver à un endroit où je peux utiliser ma voix pour vous montrer que ce n’est pas seulement une chose célèbre », a déclaré Hilaria. « Tout le monde a des trolls. Tout le monde a des gens qui veulent vous dire si vous êtes bon ou mauvais ou ce que vous pensez ou ressentez. »

Alec avait précédemment abordé l’incident dans une interview très médiatisée avec George Stephanopolous d’ABC dans laquelle il a nié avoir jamais pointé l’arme sur le directeur de la photographie ou appuyé sur la gâchette. « Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette – jamais », a-t-il déclaré. « Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais ce n’est pas moi. Honnêtement à Dieu, si je me sentais responsable, je me serais peut-être tué… il n’y a qu’une seule question à résoudre, et c’est de là que vient la tournée en direct ? »