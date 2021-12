Hilaria Baldwin montre son soutien à son mari Alec Baldwin.

Hilaria, 37 ans, n’a cessé de soutenir Baldwin au cours des semaines qui ont suivi le tournage de « Rust », qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Elle a poursuivi la tendance avec un nouveau post Instagram mercredi.

Sur la photo, qui semblait être un selfie miroir, le couple marié se tenait côte à côte pendant qu’Hilaria prenait la photo.

Alec Baldwin a reçu le soutien de sa femme Hilaria sur les réseaux sociaux. (Fox News numérique)

« Un pied devant l’autre », écrit-elle. La star a ajouté un emoji en forme de cœur.

La photo arrive un jour avant le premier entretien officiel de Baldwin et alors que l’enquête sur la fusillade se poursuit.

Alec Baldwin a déclaré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette d’une arme à feu qui s’était déchargée sur le tournage du film « Rust », entraînant la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. (Jim Spellman/.)

Dans un aperçu du révélateur, qui est fortement modifié dans le but de taquiner l’interview plus large, un Baldwin émotif déclare qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette.

« La gâchette n’a pas été actionnée », a-t-il déclaré à George Stephanopoulos. « Je n’ai pas appuyé sur la gâchette. »

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée sur le plateau après avoir été touchée par un projectile. (Photo de Sam Wasson/. | Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

Il ajoute : « Non, non, non, non, je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette. Jamais. »

Cependant, le département du shérif du pays de Santa Fe a déclaré dans un mandat que Baldwin « avait tiré » avec l’arme. Baldwin tenait le pistolet et répétait une scène pour le film lorsqu’une ronde en direct a retenti, frappant Hutchins avant de se coincer dans l’épaule du réalisateur Joel Souza.

Dans le clip de prévisualisation fortement édité, Baldwin ne semble pas nier qu’il tenait le pistolet à l’époque, la distinction étant apparemment qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette.

Tyler McCarthy de Fox News a contribué à ce rapport