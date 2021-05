‘La femme dans la fenêtre’ explore ‘le manque de fiabilité de votre propre point de vue’ ⋆ .

Amy Adams fait face à la catastrophe avec une vue dans le thriller hitchcockien, La femme dans la fenêtre, basé sur le roman 2018 du même nom.

L’actrice lauréate du Golden Globe incarne Anna Fox, une psychologue pour enfants qui passe le plus clair de son temps à la maison en raison d’un cas paralysant d’agoraphobie (c’est-à-dire la peur des espaces ouverts). Son côté voyeuriste apparaît lorsque ses nouveaux voisins Jane et Alistair Russell (les champions des Oscars Julianne Moore et Gary Oldman) se déplacent de l’autre côté de la rue – et juste dans sa ligne de mire.

Tout en gardant un œil sur la famille depuis son propre appartement à New York, Anna, de plus en plus curieuse, est témoin d’un crime horrible impliquant Jane dans la maison des Russell. Au moins, elle pense que c’est ce qu’elle a vu… jusqu’à ce qu’Alistair la présente à une femme (Jennifer Jason Leigh) qu’il prétend être la vraie Jane.

Le réalisateur Joe Wright (Orgueil et préjugés) appelle The Woman in the Window «un film sur la perspective. Il s’agit du manque de fiabilité de votre propre point de vue sur la réalité. » Et le point de vue d’Anna est très certainement imparfait, grâce à sa consommation de pilules et de vin, ainsi qu’à son besoin de trouver quelque chose de néfaste derrière ce qui s’est passé.

«Anna commence à croire qu’il doit y avoir un méchant et quelqu’un à blâmer», ajoute Adams à propos de son personnage émotionnellement hanté. «Cela commence à alimenter la façon dont elle voit les événements se dérouler autour d’elle.» Allez-y et jetez un coup d’œil par vous-même.

La femme à la fenêtre, avant-premières Vendredi 14 mai, Netflix



