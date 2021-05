La femme dans la fenêtre sur Netflix: qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?

Vous seriez pardonné de vous demander si La femme à la fenêtre ne fait que vous troller dans ses premiers instants, lorsqu’une voix à l’autre bout d’une conversation téléphonique persuade Anna (Amy Adams) de manière paternaliste. «Pourquoi ne pas faire d’aujourd’hui le jour où vous sortez?» suggère la voix. Oof.

Anna a développé de l’anxiété et de l’agoraphobie en raison d’un traumatisme, dont les détails se déroulent plus tard dans le film mais n’ont rien à voir avec les virus qui traquent son quartier ouest de Harlem et le reste du monde. Un jour, nous entendrons des lignes comme celle-ci et ne soupirerons pas immédiatement de reconnaissance, mais pour l’instant, elles ont frappé un peu près de chez nous.

Quoi qu’il en soit, bien qu’il s’agisse d’une femme qui ne peut pas quitter sa maison, passe toute la journée à se balader dans des maisons surdimensionnées et informes et est obsédée par l’observation de ses voisins, La femme à la fenêtre n’a jamais été censée refléter la réalité de l’ère de la pandémie. Le film est tout lié à Before Times. Il est basé sur le roman 2018 du même nom, écrit par «AJ Finn» – le pseudonyme de Dan Mallory, l’écrivain dont la myriade de fabrications sur sa vie a été exposée un an après que le livre a fait ses débuts au sommet du best-seller du New York Times liste. Et puis quelque chose a mal tourné dans l’adaptation cinématographique.

Initialement prévu pour une sortie en octobre 2019, juste dans la zone idéale des candidats aux récompenses, La femme dans la fenêtre a été retardée après que le public de test l’ait trouvé déconcertant. (“Oh mon Dieu. Il y avait certains points de l’intrigue que les gens trouvaient un peu déroutants. Je dirais peut-être trop opaques”, a déclaré le réalisateur Joe Wright à Entertainment Weekly. “Nous avons donc dû revenir en arrière et clarifier certains points, mais je pense aussi nous avons essayé de nous assurer de ne pas simplifier à l’extrême quoi que ce soit et de rendre les choses trop claires. »)

Ainsi, le producteur Scott Rudin – sur lequel de nombreuses histoires déchirantes d’abus ont fait surface ces derniers mois – a embauché Tony Gilroy (de la série Bourne et Michael Clayton, entre autres) pour recadrer le film, visant une date de sortie en mai 2020.

Et puis la pandémie s’est produite. Les dates de sortie des films ont été repoussées partout. Finalement, Netflix a acheté le film à Disney, dont les studios du XXe siècle avaient prévu de le sortir en salles. Alors maintenant, The Woman in the Window, soi-disant nouvelle et améliorée, est arrivée sur votre téléviseur.

Amy Adams dans La femme à la fenêtre. Melinda Sue Gordon / Netflix

Et en le regardant, vous devez vous demander exactement quel genre de film quelqu’un pensait faire. Le pedigree du film est impeccable. Il est réalisé par Wright (Anna Karenina, Atonement), écrit par la dramaturge virtuose et multi-primée Tracy Letts, avec une partition de Danny Elfman et un casting de tueur: Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore, Letts, Wyatt Russell, la liste est longue. La maison dans laquelle il se trouve est assez belle. Il y a beaucoup de vin et d’extraits de vieux films à la télévision d’Anna. La femme dans la fenêtre cherche clairement quelque chose.

Mais au contraire, il est inerte, et sans raison valable. L’intrigue a l’étoffe d’un bon thriller sinueux – une femme est piégée dans sa maison, perdant peut-être son emprise sur la réalité. Nous voyons les choses à travers ses yeux. Y a-t-il des crimes commis tout autour d’elle? Est-ce qu’elle hallucine? Ou est-elle simplement affamée d’attention?

Ce qui s’est passé lors de la traduction de cette intrigue à l’écran ne fonctionne tout simplement pas. Alfred Hitchcock n’est pas tant évoqué que traîné dans la pièce et pointé du doigt vigoureusement, comme si ce film pouvait vous convaincre que c’est un thriller psychosexuel tendu rien qu’en faisant référence à de très bons. Une meilleure version de ce film (ou du moins une plus regardable) aurait été soit plus sobre – les commentaires de Wright sur la coupe originale du film me portent à croire que c’était initialement le plan – soit simplement penché complètement dans l’autre direction dans le camp complet.

Une histoire plus étrange et plus farfelue tente parfois d’éclater. Les femmes au foyer d’Anna m’ont fait me demander si elle basculerait dans le territoire de Norma Desmond (un rôle que j’aimerais voir quelqu’un laisser jouer Adams). Certains plans sont évidemment arrachés de la fenêtre arrière, mais le point culminant manque de la terreur haletante et palpitante de ce film, ou de la peur effrayante et rampante de Psycho. Les obsessions ne sont pas assez obsessionnelles, les menaces sont dérisoires et les mystères pas si mystérieux.

En fin de compte, les leçons de The Woman in the Window sont plus méta que textuelles. Vous pouvez réunir la meilleure équipe de cinéastes et de stars de la planète – ou du moins une très bonne équipe – et toujours faire un flop que personne ne sait comment réparer. Comment autant de personnes talentueuses peuvent-elles travailler sur un film sans vraiment voir ce qu’elles ont entre les mains? Eh bien, peut-être que nous avons tous perdu un peu de notre emprise sur la réalité ces derniers temps. Peut-être que The Woman in the Window est après tout un divertissement de pointe à l’époque de la pandémie.

La femme dans la fenêtre est en streaming sur Netflix.