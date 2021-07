in

La femme d’Ashton Kutcher, Mila Kunis dit qu’elle ne se baigne pas | PA

La star hollywoodienne Mila Kunis a parlé dans un podcast de ses habitudes d’hygiène et de celle de ses enfants et apparemment, certaines personnes penseront qu’elles ne sont pas les meilleures, car elle a avoué qu’elle ne se baigne pas et ne lave que les parties stratégiques pour éviter les mauvaises odeurs.

La belle épouse d’Ashton Kutcher était sincère au sujet de l’hygiène dans sa maison et a assuré qu’elle ne lave que ses aisselles et son entrejambe quotidiennement pour éviter les mauvaises odeurs et préfère ne pas se baigner, car elle considère quelque chose de malsain.

Mais pas seulement Mila Kunis Il ne se baigne pas, mais il en va de même pour ses enfants, qui disent qu’ils ne se mettent pas sous l’eau et le savon jusqu’à ce que la saleté commence à apparaître sur leur peau. Il a également avoué qu’il ne les avait jamais baignés en tant que nouveau-nés.

Cela peut vous intéresser : “C’est de l’intérêt” révèle l’ancien manager de Sammy Pérez au sujet de sa petite amie

Mais ce n’est pas seulement une question d’habitude que cette famille ne se baigne pas, mais Mila Kunis a donné des raisons très précises pour lesquelles elle a décidé de ne pas dépenser elle-même ou ses enfants pour du savon et de l’eau.

Cela peut vous intéresser : Au revoir Super Porky ! José Luis Alvarado Nieves, idole du ring

La belle actrice a assuré qu’enfant elle avait peu de ressources et se baignait peu et c’était quelque chose qui ne l’affectait en aucune façon et maintenant qu’elle a les ressources, il ne s’agit pas seulement de les avoir ou de s’en occuper, mais de prendre soin de sa peau et de celle de ses petits qu’elle a eue avec son mari Ashton.

Cela peut vous intéresser: Netflix présentera Lucifer 6, connaître les détails de la série

Pour Mila, il est important de maintenir les huiles naturelles de la peau, que nous perdons en la lavant et en la frottant lors du bain et de l’utilisation de l’eau et du savon ; En les évitant, le célèbre assure qu’ils prennent aussi leurs distances par rapport à certaines affections cutanées.