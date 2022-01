La femme de Bob Saget s’exprime après son décès soudain

L’épouse de Bob Saget, Kelly Rizzo, a rompu son silence sur son décès. Lundi, Rizzo a publié une déclaration à E! News dans laquelle elle s’est dite « complètement bouleversée » par la perte de son mari. Le monde a été choqué d’apprendre le décès de Saget dimanche. Il avait 65 ans.

« Tout mon cœur. Bob était mon tout absolu », a commencé la déclaration de Rizzo. « Je suis complètement bouleversé et incrédule. Je suis si profondément touché par l’effusion d’amour et d’hommage de nos amis, de notre famille, de ses fans et de ses pairs. » Elle a poursuivi en disant qu’elle parlerait davantage de son mari à l’avenir lorsque les nouvelles ne seraient pas si « brutes ».

« Quand le moment sera venu et que cette nouvelle ne sera pas aussi crue, j’ai hâte de partager davantage de Bob avec le monde », a-t-elle poursuivi. « Partager combien il comptait pour moi, tous ceux qui l’entouraient, et combien tous ses fans et amis comptaient pour lui aussi. Merci de respecter ma vie privée en ce moment. »

Saget et Rizzo se sont mariés en octobre 2018. Ils n’ont pas eu d’enfants ensemble. Mais, la star de Full House a eu trois filles – Aubrey, Jennifer et Lara – avec son ex-femme, Sherri Kramer. Suite à l’annonce du décès de Saget, sa famille a publié une déclaration. Leur message disait: « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui. Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec rire. » La famille a terminé sa déclaration en écrivant: « Bien que nous demandions la confidentialité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde. »

Les fans ont été choqués d’apprendre la mort de Saget dimanche. Il aurait été retrouvé réactif dimanche après-midi dans sa chambre d’hôtel à Orlando, en Floride. Il a été déclaré mort sur les lieux. Le département du shérif du comté d’Orange a confirmé le décès de l’acteur sur Twitter en écrivant: « Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel au sujet d’un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget & déclaré décédé sur les lieux. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. » Depuis que la nouvelle de sa mort a été publiée, les fans et les amis se sont tournés vers les médias sociaux pour rendre hommage au défunt comédien, dont beaucoup ont relaté l’héritage que Saget laisse derrière lui.