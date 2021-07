La femme de Chris Cuomo dans le petit livre noir de Jeffrey Epstein ⋆ 10z viral

Un deuxième carnet d’adresses de Jeffrey Epstein a été trouvé qui date de 1997. Ce livre est antérieur au premier qui date de 2004. Il y a 349 noms dans le livre selon Insider, qui a obtenu et authentifié le petit livre noir comme étant celui de Jeffery Epstein.

“Selon certaines informations, l’un des noms figurant dans le carnet d’adresses récemment publié par Jeffrey Epstein en 1997 est l’épouse du présentateur de CNN Chris Cuomo, Cristina Greeven Cuomo.”

Selon certaines informations, l’un des noms figurant dans le carnet d’adresses récemment publié par Jeffrey Epstein en 1997 est l’épouse du présentateur de CNN Chris Cuomo, Cristina Greeven Cuomo. – Parler: @BrockPaul (@BrockPaul6) 15 juillet 2021

Apparemment, l’un des noms figurant dans le livre est l’épouse du présentateur de CNN, Chris Cuomo, Cristina Geenven Cuomo. Elle est répertoriée avec de nombreux autres mondains, célébrités et politiciens dans le livre.

L’entrée de Greeven Cuomo (mal orthographiée comme “Christina”) dans le carnet d’adresses d’Epstein à partir de 1997. Insider

Manhattan File listé sous son nom est une référence à un magazine de société new-yorkais que son père a acheté en 1994 et qu’elle a publié. Insider a rapporté: «La même entrée comprend une adresse de bureau dans le quartier de SoHo à New York, un numéro de téléphone de bureau et un numéro de téléphone personnel. Dans les années 90, Greeven Cuomo était connu pour fréquenter des mondains comme Alex von Furstenberg et l’ancienne productrice de CNN Pamela Gross. Cette dernière apparaît dans les deux « petits livres noirs » et est désormais une amie proche de Melania Trump. »

Lorsqu’Insider a sollicité les commentaires de Cristina Cuomo, leur appel téléphonique a été renvoyé par son mari qui a refusé de commenter ou de rendre sa femme disponible.

Epstein qui a été accusé de trafic sexuel de mineurs a été retrouvé mort dans une cellule de prison de Manhattan dans ce qui a conclu à un suicide. La famille d’Epstein a engagé ses propres experts qui ont mis en doute la découverte du suicide, pointant du doigt un homicide.

La cohorte d’Epstein, Ghislaine Maxwell, une mondaine de New York, a été arrêtée en juillet 2020 et accusée de six crimes fédéraux, notamment l’incitation de mineurs, le trafic sexuel et le parjure, d’autres accusations ont été ajoutées plus tôt cette année. Son procès doit commencer en novembre de cette année.

L’avocat de Maxwell a récemment fait valoir que ses accusations fédérales de trafic sexuel devraient être rejetées, citant un accord controversé vieux de dix ans entre les procureurs et Epstein. Il semble que son avocat essayait d’utiliser le même argument que celui utilisé par l’avocat de Bill Cosby pour faire annuler sa condamnation.





Derniers articles de Kay Williamson (voir tous)