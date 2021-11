La femme de Cole Hauser partage un message affectueux à propos de l’acteur de Rip Wheeler avant la première

Cole Hauser et sa femme Cynthia Hauser sont occupés à promouvoir la nouvelle saison de Yellowstone sur les réseaux sociaux. La saison 4 de Yellowstone sera diffusée dimanche soir à 20 h HE sur le réseau Paramount. Dimanche, Cynthia a posté une photo de son mari pour faire connaître la nouvelle saison de son émission, et cela montre à quel point leur lien est étroit.

Cynthia a posté une jolie photo torride de son mari en l’honneur de la première de la saison 4 de Yellowstone. Le cliché en noir et blanc présente Cole sortant d’une baignoire, une photo qui a déjà beaucoup de fans qui parlent dans la section commentaires. À côté de la photo, Cynthia a écrit: « Vous êtes tous prêts ou quoi? Je sais que j’ai fini d’attendre! » Elle a poursuivi en écrivant qu’il s’agissait de l’une de ses photos préférées de son mari, partageant : « Merci à tous les fans de Yellowstone d’avoir été si patients. Et oui, je pense que c’est la photo la plus chaude que j’ai jamais vue de mon mari. Miam . »

Cole joue le rôle de Rip Wheeler sur Yellowstone. La dernière fois que les fans ont vu son personnage, il creusait la tombe de sa mère décédée afin de récupérer une bague qu’il voulait donner à Beth Dutton (Kelly Reilly). Au même moment, Beth s’est retrouvée dans une explosion dans son bureau et Rip n’en était pas plus sage. Les téléspectateurs pourront voir le résultat de l’explosion et la réaction de Rip à la situation lors de la première de la saison 4. Tout en discutant avec TV Guide de la série, Cole a expliqué aux fans l’état d’esprit de Rip lors de la finale de la saison 3. Il a expliqué que son personnage n’était pas au courant de ce qui se passait. Mais, quand il a vu des oiseaux tourner au loin, il a su que quelque chose n’allait pas.

« Je pense que c’est peut-être une vache morte », a déclaré l’acteur. « Parce que quand les oiseaux tournent aussi vite, c’est quelque chose qui était là et ils l’ont juste trouvé. Je pense que c’est ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Et puis il s’arrête et voit ce qu’il voit, et puis c’est [time to] passer en mode jeu, et comment pouvons-nous sauver des vies? » Cole a ajouté à propos des conséquences de l’explosion: « Il faut un certain temps pour traverser tout le carnage … mais [Creator Taylor Sheridan] fait un excellent travail en ralentissant la saison pendant une minute et en étant capable de traverser les différentes douleurs et souffrances de chaque personnage et ce qu’ils ont vécu. »

Yellowstone est diffusé le dimanche soir à 20 h HE sur le réseau Paramount. Si vous n’avez pas accès au réseau Paramount, vous pouvez regarder des épisodes en direct via FuboTV, qui offre un essai gratuit aux nouveaux abonnés. Les saisons 1 à 3 de Yellowstone sont actuellement disponibles en streaming sur Peacock. Bien que Yellowstone ne soit pas sur Paramount+, les retombées le seront et vous pouvez trouver plus de détails à leur sujet ici.