La semaine dernière, Dennis Schroder a accepté de signer avec les Celtics de Boston pour l’exception de niveau intermédiaire de 5,9 millions de dollars des contribuables. Ce fut toute une chute de grâce pour un gars qui a agressivement rejeté une prolongation de contrat de 84 millions de dollars des Lakers de Los Angeles parce qu’il croyait fermement qu’il valait plus de 100 millions de dollars.

Schroder voulait initialement le MLE complet, qui s’élève à 9,5 millions de dollars, et une option de deuxième année de Boston – mais son manque de levier a rendu de telles demandes irréalisables. Il n’était pas non plus assuré d’une place de départ, ce qui ne fait qu’ajouter l’insulte à la blessure.

Au lendemain de son intersaison désastreuse, Schroder a envoyé une réponse provocante de 5 mots sur la façon dont les choses se sont déroulées.

Quelques jours plus tard, sa femme Ellen a également décidé de s’exprimer.

La femme de Dennis Schroder lors de sa signature désastreuse avec les Celtics (Photos)

“Je suis tellement fière de mon mari qu’il a pris cette décision de rester fidèle à lui-même et de se battre pour ses objectifs et sa vision”, a-t-elle écrit sur Instagram. « Je sais que tout le monde ne comprend pas cela. Ils choisiraient l’argent avant toute autre chose. Mais laissez-moi vous dire : montrez un peu d’amour, soyez patient et regardez ce qui va se passer ensuite. »

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

L’intersaison de Schroder a attiré l’attention des fans de la NBA partout, principalement en raison de la pure illusion qu’il a manifestée en refusant l’offre des Lakers. Il a récolté en moyenne 15,4 points, 5,8 passes décisives et 3,5 rebonds par match tout en tirant à 43,7% du terrain pour LA en 2020-21, mais sa production a été largement sans impact. Au-delà de cela, ses coéquipiers le détestaient absolument.

Les Celtics sortent d’une campagne 2020-21 décevante qui les a vus terminer septièmes de la Conférence Est et perdre cinq fois contre les Brooklyn Nets au premier tour des séries éliminatoires. Si Schroder peut finalement les aider à progresser plus loin qu’ils ne l’ont fait cette saison, alors il pourrait être récompensé financièrement l’année suivante. Cela dit, il est difficile de le voir récupérer le montant d’argent qu’il a refusé à LA.

