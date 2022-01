La femme de Dwyane Wade révèle l’infidélité de Wade

Le couple puissant des NBA, Dwyane Wade Oui Gabrielle Union, a révélé les détails de l’affaire secrète de son mari il y a près d’une décennie.

Union a maintenant fait la lumière sur la question tout en discutant de la possibilité de quitter Wade à l’époque.

Union a déclaré que la femme qu’elle est aujourd’hui ne serait pas restée avec Wade en 2013 après avoir eu un enfant avec une autre femme. L’actrice hollywoodienne a été invitée à exposer ce sentiment dans une récente interview, et elle a expliqué pourquoi elle a dit ce qu’elle a fait dans son autobiographie :

« Qui je suis, la guérison pour laquelle je me suis battu, la paix pour laquelle je me suis battu, je ne le ferais pas. Je ne le ferais tout simplement pas », a déclaré Union. « Ce n’est pas ce qui s’est passé, mais il y a la sagesse du point de vue et du temps et la thérapie et l’évolution personnelle et la responsabilité qui change les choses. »

Gabrielle Union explique pourquoi elle a dit que la femme qu’elle est aujourd’hui ne serait pas restée avec Dwyane Wade : « C’est la vérité. » pic.twitter.com/boy3mKVxq2 – Brande Victorian (@Be_Vic) 21 septembre 2021

« L’une des choses que j’ai apprises sur le fait de donner des conseils, c’est que je ne prends pas les conseils de quiconque fait quelque chose à propos de quelque chose pour lequel il n’a pas réussi. Donc, si vous me demandez, à une femme divorcée qui a eu de nombreux problèmes relationnels, que faire dans une relation, vous avez déjà échoué. Je pourrais te donner ma cana, je devrais, je devrais, mais en fin de compte, je ne l’ai pas fait. Alors faites attention quand et à qui vous demandez conseil sur ce qu’il faut faire dans l’instant. »

Comme Union l’a dit dans l’interview, elle n’a pas quitté Dwyane Wade. Elle est restée. À ce stade, il ne semble pas regretter cette décision. En fait, il est clair que cela n’a fait que la rendre plus forte en tant que femme.

La plupart des gens voient Gabrielle Union et Dwyane Wade comme le match parfait. Cependant, il y a certainement beaucoup plus à ce qui est à la surface, mais nous devons donner à ces deux-là, en particulier à Union, le mérite de s’être battus pour leur relation pendant les moments les plus difficiles.