La femme de Jerry Ferrara se sent “ complètement calme ” en donnant naissance à son deuxième bébé à la maison sans sage-femme ⋆ .

Bien qu’elle ait donné naissance à son deuxième enfant sans assistant professionnel, Breanne Racano affirme que le processus d’accouchement était “ beau ” et lui a fait se sentir “ incroyablement puissant ”.

Jerry Ferrarasa femme a une histoire à raconter sur la naissance de leur deuxième enfant. Ayant accouché d’un petit garçon à la maison avant que sa sage-femme ne vienne, Breanne Racano a admis qu’elle se sentait étrangement «complètement calme» tout au long du processus.

Le mardi 4 mai, la femme de 33 ans a partagé l’histoire avec une photo Instagram d’elle-même tenant son nouveau-né. Dans la légende, elle a écrit: «Wow. Si j’avais su que notre bébé allait venir si vite que notre sage-femme n’arriverait pas à temps chez nous, j’aurais paniqué. Mais au moment où cela s’est produit, je me suis senti complètement calme et je me suis abandonné à tout mon corps.

Breanne a ensuite décrit le processus de livraison comme «magnifique», ajoutant que cela la rendait «incroyablement puissante». Elle a ensuite félicité son mari acteur en notant: «Mon mari, mon rock… tu es mon plus grand partisan et j’ai la chance de partager cette famille avec toi.» Clôturant son annonce, elle a révélé que son garçon était né à 22 h 28 le 30 avril.

Jerry s’est également joint à Breanne pour partager leur joie d’accueillir un autre membre de leur famille. À travers une publication Instagram, l’homme de 41 ans a offert une série de photos mettant en vedette son nouveau-né. Il a commencé son message en écrivant: «Notre famille a grandi de 1! Mon cœur est si plein et nous sommes prêts à faire de notre mieux pour élever de bons hommes!

«À mes 2 garçons, je promets de toujours t’aimer et d’être là pour toi de toutes les manières possibles», le «Penser comme un homme»A ajouté l’acteur. Dans la publication, il a également partagé une photo de son fils de 2 ans, Jacob Michael, que l’on pouvait voir tenant la main de son jeune frère.

Le “Entourage»L’acteur a également fait l’éloge de sa femme. «À mon incroyable épouse @breanneracanoferrara, que puis-je dire. Vous êtes la plus grande chose qui me soit jamais arrivée, qui m’a également donné deux des plus beaux cadeaux que j’ai jamais reçus », a-t-il noté. «Je m’émerveille de ce que vous avez fait et vous êtes le ciment qui nous unit tous. Pas assez de mots pour vous remercier et vous honorer. Alors pour l’instant, je vais juste vous dire merci et je vous aime pour toujours et à jamais!

