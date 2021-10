La femme de Jimmie Allen accouche au milieu de sa course « Danse avec les stars »

Le chanteur country Jimmie Allen et sa femme, Alexis Gale, ont accueilli leur deuxième enfant samedi à Nashville. Le chanteur de « Best Shot », 36 ans, a fait une pause dans ses répétitions de Dancing With the Stars pour être avec Gale à Nashville, et a reporté son concert de samedi soir à Forest City, en Caroline du Nord. Allen et Gale sont également les parents de leur fille Naomi Bettie, 1 an. Il a également un fils de 7 ans, Aadyn, issu d’une ancienne relation.

« Zara James Allen… La nouvelle addition à notre famille est là et nous ne pourrions pas être plus heureux de la rencontrer enfin. Alexis, tu es une championne, je t’aime et je t’en suis très reconnaissante », a écrit Allen sur Twitter et Instagram , à côté d’une photo de lui avec Gale et leur nouveau-né à l’hôpital.

L’heureuse nouvelle est arrivée après qu’Allen ait donné aux journalistes une mise à jour sur Gale après sa performance dans Dancing With the Stars mardi. « La femme, elle se sent bien ! Elle est dilatée de deux centimètres », a-t-il dit, rapporte Page Six. « Elle se sent bien et a hâte d’accueillir cette nouvelle petite fille dans le monde chaque fois qu’elle décidera de montrer son visage. » Le père de trois enfants a déclaré qu’il était ravi d' »apprendre quelque chose de nouveau » sur lui-même à mesure que sa famille s’agrandit, car chaque enfant « vous met au défi de différentes manières ».

Allen a plaisanté en disant que son fils Aadyn était une « réplique de moi » quand il était enfant. « Ma fille [Naomi], elle est vraiment tout le mode de protection … ma femme dit que je suis surprotecteur, mais je préfère être prêt et ne pas avoir à me préparer », a déclaré Allen. « Cette nouvelle petite fille, je suis curieux de voir ce que défis qu’elle mettra devant moi. Je suis curieux de voir quelle faiblesse de la mienne elle va mettre en évidence. »

Gale et Allen, qui ont accueilli Naomi en mars 2020, se sont secrètement mariés l’année dernière. Ils https://popculture.com/country-music/news/jimmie-allen-wife-alexis-gale-first-photos-from-wedding/, mais ils ont révélé à PEOPLE en août qu’ils se sont vraiment mariés en juin 2020 sans le dire à personne. Gale a déclaré que l’annonce publique signifiait qu’ils pouvaient enfin arrêter de cacher leurs bagues. « Nous n’avons pas officiellement annoncé cela, mais nous sommes en fait mariés depuis un an », a expliqué Gale. « Nous nous sommes mariés le jour de son anniversaire – le 18 juin – l’année dernière. En fait, être publiquement M. et Mme a été vraiment excitant ! Je pensais que ça allait être la même chose, mais j’ai l’impression que c’est une nouvelle étape de lune de miel pour nous. Nous pouvoir porter nos bagues en public. »

Allen est surtout connu pour ses tubes « Best Shot », « Make Me Want To » et son duo avec Brad Paisley, « Freedom Was a Highway ». Il a traversé les quatre premières semaines de la saison 30 de DWTS et est associé à Emma Slater. Ils danseront sur « Sandy » de Grease dans l’épisode de lundi, qui commence à 20 h HE sur ABC.