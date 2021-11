La femme de Jimmie Allen «refoulée par l’hôpital» au milieu de la maladie des bébés

Alexis Allen remercie les fans pour leur soutien pendant une période difficile.

Au cours du week-end, l’épouse de la superstar de la musique country Jimmie Allen s’est rendu sur Instagram pour révéler que les deux enfants du couple, âgés de 5 semaines Zara et 20 mois Naomi, sont à la fois malades et en train de lutter contre des maladies non divulguées. ET! Les nouvelles sont parvenues aux représentants de la paire pour commentaires.

Dans un article partagé sur ses histoires Instagram le 22 novembre, la mère de deux enfants de 25 ans a sous-titré une photo du plus jeune bébé du couple nourri au biberon. « Retourné par l’hôpital hier AM Ambulance à 2 heures du matin », a écrit Alexis. « En gros, si votre enfant n’a pas les lèvres bleues, il n’aura pas de réponses pour vous. Ce sont mes dernières 24 heures. »

« Aucun médecin n’a pris le temps d’écouter et de s’assurer qu’elle va vraiment bien – 10 minutes d’aller-retour », a-t-elle poursuivi. Alexis, qui est infirmière autorisée, a ajouté : « Ce que cette maman infirmière voit/entend est tellement effrayant. »