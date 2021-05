La femme de John Mulaney a le cœur brisé, il met fin à leur mariage ⋆ .

John Mulaney et Anna Marie Tendler divorcent après près de sept ans de mariage, a confirmé lundi un représentant du comédien au Times.

La nouvelle coïncide avec le retour post-réadaptation de Mulaney à la comédie stand-up avec une série de spectacles à guichets fermés qui commence ce soir au City Winery de New York.

“John n’aura aucun autre commentaire alors qu’il continue de se concentrer sur son rétablissement et son retour au travail”, a déclaré un porte-parole de Mulaney au Page Six du New York Post, qui a annoncé la nouvelle lundi.

En décembre, la star de la bande dessinée et de «Big Mouth», âgée de 38 ans, s’est rendue dans un établissement de Pennsylvanie pour un séjour de 60 jours afin de traiter sa dépendance à l’alcool et à la cocaïne. Il est en soins ambulatoires depuis février.

«Je suis navré que John ait décidé de mettre fin à notre mariage», a déclaré un représentant de Tendler à Page Six, ce que le Times a également confirmé. «Je lui souhaite soutien et succès dans la poursuite de son rétablissement.»

Mulaney et Tendler, un artiste, se sont mariés en juillet 2014. «Par une belle et parfaite journée, j’ai épousé une femme belle et parfaite», a écrit Mulaney dans un post Instagram à l’époque. «J’aimerais pouvoir le vivre encore et encore.»

L’humoriste parlait souvent de Tendler, 35 ans, lors de ses spectacles.

«J’ai le droit de me moquer de ma femme. Je lui ai demandé, et elle a dit oui », a déclaré Mulaney lors de son émission spéciale Netflix 2018,« John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City ».

L’animateur fréquent de «Saturday Night Live» a été franc au sujet de ses problèmes de dépendance dans des interviews et des spectacles de stand-up.

«J’ai bu pour attirer l’attention», a déclaré Mulaney à Esquire en 2019. «J’étais vraiment extraverti, puis à 12 ans, je ne l’étais pas. Je ne savais pas comment agir. Et puis je buvais, et j’étais à nouveau hilarant. … Je n’ai jamais aimé fumer de la marijuana. Ensuite, j’ai essayé la cocaïne et j’ai adoré.

Les billets pour les spectacles de cette semaine à City Winery, facturés comme «From Scratch», se sont vendus rapidement, laissant aux fans la possibilité d’être sur une liste d’attente. Mais ne vous attendez pas à voir des images du public des performances.

«Cet événement sera une expérience sans téléphone. L’utilisation de téléphones, de montres intelligentes et d’accessoires ne sera pas autorisée dans l’espace de spectacle », indique un avis sur le site Web de City Winery.

