La femme de Josh Duggar a acheté un terrain et une maison mobile juste avant son arrestation

L’épouse de Josh Duggar, Anna, aurait acheté un terrain et une maison mobile quelques jours seulement avant l’arrestation de son mari pour pédopornographie plus tôt cette année. Selon The Sun, le 22 avril, Anna a acheté 0,272 acres de terrain dans le cadre d’une entreprise à responsabilité limitée à son nom, Ravenglass North, et n’a payé que 1 $. Le point de vente rapporte que le terrain comprend une maison mobile de 1 216 pieds carrés construite en 1987, selon les dossiers de propriété. Parmi les caractéristiques du mobile home, on retrouve une salle de bain complète et une terrasse en bois.

Duggar a été arrêté le 29 avril, une semaine seulement après qu’Anna a signé les documents sur la nouvelle propriété. Avant son arrestation, The Sun rapporte que leur famille vivait dans un entrepôt situé dans un complexe appartenant aux parents de Duggar. L’ancienne star de 19 Kids and Counting a été arrêtée par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré sous la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de cautionnement.

Duggar a depuis été libéré sous caution et reste chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants aurait été autorisé à « des contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit s’ouvrir en novembre. Il a récemment déposé des requêtes pour que son affaire soit rejetée, mais ces requêtes ont été rejetées par un juge fin septembre.

Duggar n’a pas directement commenté son arrestation – ni les charges auxquelles il fait face – pour le moment, mais ses avocats ont précédemment publié une déclaration commune sur ses charges. « Josh Duggar a été inculpé dans le cadre d’un acte d’accusation à deux chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et nous avons l’intention de défendre cette affaire de manière agressive et approfondie », ont-ils déclaré. « Dans ce pays, personne ne peut empêcher les procureurs d’inculper un crime. Mais lorsque vous êtes accusé, vous pouvez riposter dans la salle d’audience – et c’est exactement ce que Josh a l’intention de faire. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.