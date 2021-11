La femme de Josh Duggar accouche à l’approche de son procès pour pédopornographie

L’épouse de Josh Duggar, Anna Duggar, a donné naissance à leur septième enfant. Elle a annoncé cette nouvelle via Instagram mardi. La naissance de leur bébé survient peu de temps avant le début du procès de Josh le 30 novembre. L’ancienne réalité a été arrêtée et inculpée plus tôt cette année pour avoir reçu et détenu du matériel pédopornographique. Il a plaidé « non coupable » de ces accusations.

Mardi, Anna a partagé qu’elle avait donné naissance à son septième enfant, une petite fille nommée Madyson Lily Duggar. Anna a posté une photo de son petit, qui a enfilé une combinaison verte tout en faisant une sieste. Anna et Josh ont révélé qu’ils attendaient leur septième enfant en avril, quelques jours seulement avant son arrestation. À l’époque, Anna a posté une vidéo sur Instagram de la révélation de genre du couple, écrivant: « C’est une FILLE !!!!! Nous sommes ravis d’annoncer que bébé sept est en route et nous avons hâte de la tenir dans nos bras cet automne! » Les deux sont les parents de Mackynzie, Michael, Marcus, Meredith, Mason et Maryella.

Quelques jours après avoir annoncé qu’ils attendaient, Josh a été arrêté. Le 28 avril, il a été placé en garde à vue par les shérifs de l’Arkansas. Alors qu’il n’y avait initialement aucun mot sur la cause de l’arrestation, il a été rapporté plus tard que Josh était accusé d’avoir reçu et possédé de la pornographie juvénile. Il a été libéré sous caution une semaine après son arrestation. Dans le cadre de sa libération, Josh doit être surveillé par GPS tout en restant chez les amis de la famille Lacount et Maria Reber. Il n’est pas non plus autorisé à avoir des contacts avec des mineurs, y compris ses nièces et neveux. Cependant, il a obtenu un « contact illimité » avec ses propres enfants tant qu’Anna est présente.

Le lieu de travail de Josh aurait été perquisitionné en 2019. Ils ont perquisitionné l’endroit dans le cadre de leur enquête sur la possession présumée par Josh de matériel pédopornographique. L’agent spécial Gerald Faulkner a déclaré au tribunal que les documents qu’ils ont découverts figuraient « dans le top cinq des pires des pires que j’aie jamais eu à examiner ». Au milieu de l’enquête, les parents de Josh, Jim Bob et Michelle Duggar, ont publié une déclaration qui disait : « Nous apprécions vos prières continues pour notre famille en ce moment. Les accusations portées contre Joshua aujourd’hui sont très graves. C’est notre prière que la vérité, non peu importe ce que c’est, se révélera et que tout cela sera résolu en temps opportun. Nous aimons Josh et Anna et continuons de prier pour leur famille. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.