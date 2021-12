La femme de Kimi Raikkonen plus émue par sa retraite imminente

Kimi Raikkonen a hâte de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 et laissera les émotions à sa femme.

Raikkonen n’est certainement pas du genre à exagérer une situation, mais l’importance de ce drapeau à damier tombant à Abu Dhabi ne peut pas être sous-estimée.

Une fois que cela se produira, ce sera la fin de la carrière de Raikkonen en F1, une qui l’a vu devenir le pilote de Grand Prix le plus expérimenté de tous les temps, remportant un championnat du monde et 21 victoires en course depuis ses débuts en 2001.

Sa carrière a commencé avec Sauber, elle se terminera avec la même équipe désormais connue sous le nom d’Alfa Romeo, donc tous les ingrédients sont là pour un dénouement émotionnel.

Eh bien, pas pour Raikkonen, mais il pense que sa femme Minttu sera émotive. Quant aux enfants, qui tiennent de leur père, ils ne s’en soucieront probablement pas tant que ça.

Avant son dernier week-end de course de F1

« Je pense que ma femme sera plus émotive à ce sujet », a-t-il déclaré aux journalistes à Abu Dhabi.

«Je doute que les enfants s’en soucient vraiment de toute façon, je pense qu’ils trouveront d’autres choses à faire plus intéressantes.

« Ils aiment venir dans un pays chaud et être dans une piscine et d’autres choses, mais c’est agréable de les avoir ici. »

Raikkonen lui-même cherche simplement à échapper à la vie en Formule 1, ayant précédemment cité le calendrier et la façon dont sa vie est structurée autour de la Formule 1 comme motivation pour s’arrêter.

Ainsi, il a hâte de s’installer dans une vie plus normale.

« Je suis impatient de terminer la saison », a confirmé le Finlandais.

« C’est bien que cela se termine et j’attends avec impatience la vie normale après. »

Bien sûr, Raikkonen a un lien émotionnel avec le sport, ayant noué des amitiés dans le paddock au fil des ans.

L’un de ses plus forts est avec Sebastian Vettel, qui a dit que si quelqu’un se disputait avec Raikkonen, alors c’était lui le problème.

Ainsi, Raikkonen dit qu’il pourra désormais passer du temps avec certains de ces amis en dehors de l’environnement de la F1 une fois qu’il aura pris sa retraite.

« J’ai rencontré beaucoup de gens avec qui je travaille, beaucoup de bonnes personnes, et certains d’entre nous sont devenus amis [and formed] amitiés », a-t-il expliqué.

« En général, nous sommes tellement occupés de toute façon, c’est toujours que ce n’est pas vraiment un endroit pour dire que nous sommes amis ensemble. Ce n’est pas l’endroit pour vraiment avoir le temps de faire quoi que ce soit.

« Nous pouvons nous rencontrer en dehors de tous les tracas si nous le voulons. Je pense que si une chose [I’ll also miss], peut-être les courses, mais il y a d’autres séries de courses qui sont probablement meilleures, plus amusantes pour les courses pures. Donc c’est impossible à dire.

Raikkonen fait-il allusion à une éventuelle implication supplémentaire dans la course là-bas ? Dans l’état actuel des choses, son emploi du temps pour l’année prochaine est totalement libre.

« Pour le moment, je ne cherche rien à part terminer l’année », a-t-il confirmé.

« Nous verrons s’il y a des choses intéressantes qui sortent, si cela a du sens, je le ferai peut-être, mais je n’ai aucun plan pour le moment. »

Alfa Romeo exécute une livrée spéciale sur la voiture de Kimi ce week-end

Alfa Romeo rend hommage à Raikkonen lors de sa dernière course, avec un message « Cher Kimi, nous vous laisserons tranquille maintenant » sur la livrée.

C’est bien sûr une référence à sa célèbre phrase « laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais » prononcée à Abu Dhabi en 2012.