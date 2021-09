La femme de la Caroline du Nord, Misti Dozier, a été identifiée comme piétonne lors d’une grève mortelle du véhicule samedi soir à Winston-Salem ⋆ 10z viral

26/09/2021 à 17h30 CEST Carlos Sainz, qui a ajouté son troisième podium de la saison, a accompagné Hamilton et Verstappen, protagoniste d’un grand retour après être parti dernier, dans un GP de Russie où la pluie a ruiné la première victoire de Lando Norris.1/ Averse sur les « montagnes russes » La course traditionnellement ennuyeuse […] More